El abogado de David Sánchez incendia Telecinco: "Si no fuera hermano de Pedro, no estaría en Badajoz pasando calor"

Emilio Cortés ha reventado la mañana de Telecinco con una frase que ya compite por el título de ‘soundbite del año’: ‘Si David Sánchez no fuera hermano de Pedro Sánchez, yo no estaría en Badajoz pasando calor’. La mirada crítica había conseguido sentar al abogado defensor del hermano del presidente, y el momento no ha defraudado.

La frase que ha prendido fuego a las redes

El letrado comparecía en el programa matinal de Mediaset para hablar de la recta final del juicio contra David Sánchez, acusado de un delito urbanístico, pero lo que ha terminado en boca de todos es su lamento. Con un calor sofocante en Badajoz, la sede del juicio, Cortés ha soltado la frase con la naturalidad de quien se queja al vecino, pero con la carga política de un misil.

El abogado no se ha quedado ahí. Además de quejarse del bochorno extremeño, ha criticado la composición ideológica del tribunal y ha pedido que el proceso se centre en las pruebas. ‘Si David Sánchez no fuera hermano de Pedro Sánchez, evidentemente, yo ayer no hubiera estado en Badajoz pasando calor’, ha remachado en la web oficial de La mirada crítica. La frase ya es un meme andante.

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El abogado niega consignas de Moncloa y defiende la Fiscalía

Por si la primera bomba no fuera suficiente, Emilio Cortés también ha querido dejar claro que no recibe instrucciones de La Moncloa. ‘No recibo consignas de nadie que no sea estrictamente mi cliente’, ha remachado. La afirmación llega en un momento en que las acusaciones de lawfare planean sobre el caso.

Además, ha hecho una defensa inesperada del Ministerio Fiscal: ‘El papel de la Fiscalía en el procedimiento es la defensa de la legalidad’, cuando muchas voces acusan a la Fiscalía de no perseguir con la misma intensidad a los cercanos al poder. Cortés también ha restado importancia a un tenso intercambio con el juez, calificándolo de ‘gajes del oficio’.

El ‘no estaría en Badajoz pasando calor’ se ha convertido en la frase más repetida del viernes en todas las redacciones y en los grupos de WhatsApp de media España.

El show que siempre necesita una frase

Las mañanas de Telecinco saben que un juicio con apellido Sánchez es un filón. No es la primera vez que ‘La mirada crítica’ logra una declaración incendiaria, pero esta vez el golpe es doble: el abogado no solo habla, sino que lo hace en un tono que mezcla victimismo y desafío. La mayoría de los telespectadores tienen claro que este tipo de momentazos se recordarán. Y así se alimenta el ciclo informativo del entretenimiento político de la semana.

El chisme en 3 claves (TL;DR)