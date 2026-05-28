El radical cambio de Hollywood: De la escuela de Scorsese al fenómeno masivo de YouTube

En los últimos meses, cuatro películas de terror con presupuestos medios o bajos han dado mucho de qué hablar a los fanáticos y a la crítica. Las primeras tres, "La maldición de Shelby Oaks", "Iron Lung" y "Obsession", ya pasaron por cines con diferentes niveles de éxito, y la cuarta, "Backrooms", se estrenará este fin de semana con previsiones que superan los 50 millones de dólares solo en Estados Unidos. Todas tienen algo en común: directores nacidos en YouTube.

Desde el crítico de cine Chris Stuckmann, pasando por el gigante del streaming Mark "Markiplier" Fischbach, el comediante Curry Barker y el cineasta experimental Kane Parsons, todos han iniciado su carrera como creadores de contenido en YouTube. Y es que el servicio de hosting de vídeos se ha vuelto la plataforma más importante del sector, muy por encima en número de usuarios incluso de los gigantes del sector, como Netflix o Max.

Tampoco debería ser una sorpresa que los estudios empiecen a ver estos nombres como activos interesantes. No solo son creadores con años dirigiendo vídeos que muchas veces también escriben y editan, lo que los pone un paso por delante de un gran porcentaje de novatos en la meca del cine, sino que además tienen un público fiel que ya está dispuesto a ver sus películas. Al mismo tiempo, es cierto que cada uno de ellos llegó a la gran pantalla con estrategias muy diferentes y ha conseguido números distintos.

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FINANCIACIÓN PROPIA PARA LLEGAR A LA GRAN PANTALLA

El caso de Mark Fischbach es especialmente curioso en este aspecto. Y es que la ópera prima de "Markiplier" está inspirada en la experiencia jugando al videojuego del mismo nombre en streaming, y él mismo se ha encargado de reunir los tres millones de dólares necesarios para comprar los derechos, dirigir, producir y protagonizar el largometraje. Pero lo cierto es que, incluso con un estreno limitado —que en España duró solo un fin de semana en salas— y encargándose él mismo de la publicidad, ha recaudado unos 50 millones de dólares en taquilla sin recurrir a las grandes distribuidoras.

Los casos de Stuckmann y Barker son muy distintos. Ambos creadores recaudaron el presupuesto de sus películas a través de un proceso de crowdfunding (1,5 millones de dólares aproximadamente en ambos casos), pero después consiguieron estudios que apostaran por ellos. En el primer caso fue NEON, el estudio encargado de cintas de terror como Inmaculada o Longlegs, de la mano de Mike Flanagan, quien apostó no solo por la primera cinta del novel director, sino que lo considera un talento interesante para la parrilla del estudio. El proceso de Barker ha sido similar, pero fue la productora especializada Blumhouse Productions la que tomó la decisión.

"BACKROOMS" Y YOUTUBE COMO CANTERA DE LOS GRANDES ESTUDIOS

El caso más relevante es el de "Backrooms", la nueva cinta que produce A24 (la misma casa de Marty Supreme, Diamantes en bruto o Todo a la vez en todas partes). Se trata directamente de adaptar una serie de vídeos de YouTube, inspirados en el terror analógico, a la gran pantalla. La apuesta por el mismo creador del canal, Kane Parsons, que firma como Kane Pixels, es una demostración de la creencia en la estética particular de la plataforma llevada a la gran pantalla.

El hecho de que el director contara con el estudio desde la etapa de preproducción del proyecto es el primer ejemplo de un estudio que ficha a un creador digital para lo que se espera que sea un gran estreno. De momento, las previsiones de los expertos norteamericanos premian este riesgo: se espera que la cinta acumule solo durante el primer fin de semana cinco veces su presupuesto. A esto se suma que los visionados previos de la crítica han sido positivos, lo que apunta a un talento que puede ser interesante en el futuro del estudio.

DE LA ESCUELA DE CINE A MTV Y A YOUTUBE: ASÍ HA CAMBIADO LA CANTERA DE HOLLYWOOD

Es un cambio importante en cómo se buscan los nuevos talentos dentro de la industria. Es cierto que apenas se están viendo los primeros pasos de este método, pero parece evidente que para el cine y la televisión los creadores independientes de internet pueden ser una opción interesante, pues representan una marca conocida y también la capacidad de realizar el trabajo, seguramente con un coste bajo y rapidez.

Es lo que en algún momento buscaron en las escuelas de cine de las que salieron los nombres clave del "Nuevo Hollywood", como Steven Spielberg, Martin Scorsese, Brian De Palma o Francis Ford Coppola. Es un espacio que después ocupó MTV, que sirvió de trampolín en los vídeos musicales para nombres como David Fincher, Michael Bay, Spike Jonze o Jonathan Glazer.

Fotograma de Shelby Oaks. Sitges

En la práctica, los estudios siempre buscan directores que tengan algún tipo de porfolio que mostrar. Y con los grandes autores millennial como Greta Gerwig, Michael B. Jordan, Emerald Fennell o los Daniels ya consagrados, es hora de buscar a la siguiente generación. Buscan mano de obra barata, como en cualquier empresa, pero en este caso la falta de limitaciones de internet hace que algunos de estos nombres sean muy activos. Si a esto se suma un género como el terror, el cual suele tener presupuestos bajos, se consigue un campo de pruebas perfecto.