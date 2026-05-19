El tráiler de 'La Odisea' de Nolan es el más odiado de su carrera en YouTube y las críticas arrasan

Hay una regla no escrita en Hollywood: nunca le vendas una épica mediterránea a la audiencia con la paleta de colores de Gotham City. Christopher Nolan, que viene de tumbar la taquilla con Oppenheimer, acaba de aprenderla por las malas. El tráiler de su Odisea no solo ha pinchado en hueso, sino que se ha convertido en el avance más odiado de toda su filmografía. Y no es una exageración de fan tóxico: las extensiones que monitorizan los dislikes ocultos de YouTube hablan de cerca de 75.000 pulgares abajo. Una cifra que ningún otro adelanto de Nolan había alcanzado jamás, y mira que el hombre ha rodado de todo.

El problema no es que la gente dude del talento del director. Es que el material promocional que hemos visto hasta ahora tiene un tono extraño, una fotografía apagada que evoca más un naufragio en el Báltico que la luz cegadora del Egeo, y unas elecciones estéticas que desconciertan. Algunas decisiones de vestuario y ciertos cambios en el material original han encendido el ventilador de las críticas. En redes ya se habla abiertamente de que Nolan puede estar cometiendo su primer gran tropiezo.

El 'dislike' más doloroso de una carrera intocable

Decir que Nolan es uno de los directores más rentables de este siglo no es arriesgado. Sus películas han facturado más de 6.000 millones de dólares en taquilla y suelen dividir a la crítica solo en matices. Pero esta vez la división es otra. El tráiler acumula un porcentaje de rechazo que ronda el 20% del total de votos, según se deduce de herramientas que analizan las valoraciones de YouTube. Para un cineasta acostumbrado a porcentajes de aprobación masivos, el dato es un jarro de agua fría.

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Lo curioso es que las críticas no apuntan al guion, porque el guion no se ha visto. El debate está en elementos epidérmicos que, para una superproducción de 250 millones de dólares, importan tanto como el texto: el color, el vestuario, la presencia de ciertos actores en papeles que chirrían a ojos del gran público. Matt Damon como Odiseo, por ejemplo, ha generado más memes que expectación. Y eso que el reparto incluye a Tom Holland como Telémaco y a Anne Hathaway como Penélope, además de Zendaya, Robert Pattinson o Charlize Theron.

Cuando el Mediterráneo se viste de gris

Aquí está el meollo. Nolan ha decidido aplicar un filtro cromático que ha funcionado de maravilla en sus Batman o en Dunkerque, pero que trasplantado a la Grecia homérica produce un rechazo casi instintivo. La Odisea es sol, salitre, vino oscuro y playas de Ítaca. Ver a los héroes arrastrándose por playas embarradas bajo un cielo plomizo desconcierta. Y no es una cuestión de rigor histórico: es una cuestión de expectativa visual.

Además, el último avance revela un puñado de anacronismos y ciertos acentos que han hecho saltar las alarmas entre los espectadores más puristas. Un sector del público ya bromea con que Nolan ha rodado La Odisea como si fuera una precuela de Interstellar ambientada en un planeta sin luz solar. El chiste tiene su gracia, pero refleja un malestar real.

El espejo de Oppenheimer y la presión de lo épico

Viene bien recordar que Nolan salió de Oppenheimer con un Oscar a mejor director, siete estatuillas en total y un billón de dólares en la caja. La expectativa para La Odisea no era alta: era estratosférica. Y eso es un arma de doble filo. Cuando rozas la perfección técnica como él lo ha hecho, cada resbalón se magnifica. El tráiler más odiado de su carrera no es una sentencia de fracaso, pero sí un aviso a navegantes.

El director británico nunca había tenido tantos dislikes en un avance, y la cifra revela un divorcio entre la visión autoral y las expectativas del gran público. En otras ocasiones le perdonaron todo: los saltos temporales de Tenet, la ambigüedad de Origen, los tramposos giros de El truco final. Esta vez, el error está en la superficie, en lo que se ve a simple vista. Y eso, en una campaña de marketing, es lo primero que salta.

Habrá que esperar al 17 de julio para juzgar la película entera, no un tráiler de dos minutos. Pero el runrún ya está instalado, y apagarlo cuesta más que hundir un barco troyano.

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El resumen para vagos (TL;DR)