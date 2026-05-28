"Tengo un problema serio": La inesperada revelación de Melody en Antena 3

Haciendo gala de la energía que caracteriza a Melody desde sus inicios, la invitada decidió arrancar su participación en el formato televisivo de Antena 3 por todo lo alto. Antes de sentarse en la mesa para someterse a las preguntas de Pablo Motos, tomó el escenario para interpretar en riguroso directo su más reciente lanzamiento discográfico, un single bautizado con el título de 'Ilarie'. Esta canción, que adapta el icónico y recordado tema de la estrella brasileña Xuxa, logró levantar al público.

La cantante se acercó a la zona de entrevistas mostrando una cercanía. Recuperando el aliento tras el esfuerzo, se dirigió al conductor del programa para transmitirle sus primeras impresiones de la velada. Sus primeras palabras dejaron clara su ilusión por el recibimiento, asegurando: “Hemos hecho un poquito de cardio, pero estoy muy contenta de estar aquí contigo. De estar aquí en este programa, de estar con este público espectacular”.

Al profundizar en la elección de este primer corte promocional, la sevillana quiso defender el valor de la música rítmica dentro de una industria que a menudo prioriza las baladas para demostrar las capacidades vocales de los intérpretes. Respecto a este constante debate musical, la artista expuso su punto de vista argumentando: “Es un tema movido y a los temas movido siempre se le tiende a quitar un poco de mérito porque como es rápido, no estamos todo el rato con el vozarrón. Pero yo estoy encantada”.

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Los planes de verano y el esperado trabajo discográfico de Melody

El calendario de lanzamientos no obedece a la casualidad, sino a una estrategia perfectamente medida para sintonizar con el estado de ánimo de la sociedad ante la inminente llegada de las vacaciones. La vocalista explicó que su principal objetivo actual es ofrecer una vía de escape emocional a sus seguidores.

Para justificar esta decisión artística tan festiva, detalló: “Yo siento, a mí me apetece gozármelo. Ahora viene el verano y me apetece que bailemos, que lo pasemos bien y que nos olvidemos de todos esos problemillas que todos tenemos y que nos lo disfrutemos. Y luego en septiembre vienen temas muy potentes e inéditos, pero ahora vamos a bailar y vamos pasarlo bien”.

Apelando a la nostalgia y al disfrute familiar, subrayó: “Aunque este es un tema atemporal que puede bailar todo el mundo, también quiero que mis niños se lo disfruten porque cada vez me doy cuenta que pasa todo más rápido y no podemos pensar en el mañana. Yo quiero ‘Ilarie’”.

A lo largo de la entrevista, el presentador indagó sobre los pasos posteriores a este lanzamiento estival. Abordando el estado de su próximo proyecto de larga duración, Melody adelantó que la maquinaria creativa sigue en marcha de cara al otoño. Explicando el proceso de selección de repertorio, indicó: "El disco todavía se está terminando de componer. Ahora han llegado temas nuevos y estoy ahí que me estoy encajando a ver cuál viene y cuál no y qué hago con las canciones, pero a partir de septiembre se viene una época muy, muy interesante."

El espectacular reto internacional en la final del Mundial

El verdadero plato fuerte de la emisión llegó cuando se puso sobre la mesa un reciente viaje de trabajo que llevó a la invitada hasta la ciudad de Nueva York. Lo que parecía un simple desplazamiento rutinario ocultaba en realidad las negociaciones y preparativos de uno de los eventos globales más importantes del año. Vinculando este viaje transatlántico con el inminente campeonato de fútbol que centrará la atención del planeta, la artista desveló el monumental proyecto que tiene entre manos.

“Ahora viene el Mundial, que está todo el mundo como loco, y para cuando llegue la final de ese Mundial se está preparando una gala musical muy potente y hemos ido a Nueva York para preparar porque, gracias a Dios, tengo la suerte de estar en esa gala cantando para todos vosotros”.

Melody reafirmó su compromiso internacional detallando: "Bueno, ahora viene el Mundial, está todo el mundo como loco con el Mundial y, para cuando ese Mundial llegue a la final, se está preparando una gala musical muy potente y hemos ido a Nueva York para preparar porque, gracias a Dios, tengo la suerte de poder estar en esa gala cantando para todos vosotros."

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El terror a volar y las extremas anécdotas aéreas de Melody

Resulta verdaderamente paradójico que una estrella internacional con una agenda repleta de compromisos en el extranjero padezca una fobia tan limitante como el miedo a los aviones. Pablo Motos sacó a relucir esta vulnerabilidad personal, mencionando las duras noches previas que la cantante sufre antes de enfrentarse a un vuelo.

Lejos de ocultar este temor, la andaluza se sinceró completamente sobre la ansiedad que le genera subir a una aeronave, una situación que chocó recientemente con un fuerte terremoto que experimentó mientras se encontraba de gira en Perú.

En un primer momento de la conversación, confesó: “Yo tengo un problema serio con el tema de volar y tengo que solucionarlo porque, si Dios quiere, me quedan todavía unos cuantos vuelos que coger. Lo paso fatal”.

Posteriormente, decidió compartir con la audiencia la singular técnica que emplea para disimular sus ataques de pánico en pleno vuelo, narrando: "Yo tengo un problema serio con el tema de volar y tengo que solucionarlo porque, si Dios quiere, me quedan todavía unos cuantos vuelos que tengo que hacer. Pero lo paso fatal. Yo tengo un truco, que es cuando yo estoy en el avión y me da el ataque. A mí me da un poco de corte que me vean así. Y entonces me pongo los cascos. Si pasa alguna azafata y me dice: “¿qué te pasa?”, yo le digo: “La verdad es que estoy muy emocionada con el nuevo tema que voy a sacar”."

Los detalles sobre su sufrimiento aéreo no quedaron ahí. Al ser cuestionada sobre el instante exacto en el que experimenta mayor terror, identificó el momento de ganar altura como el más crítico. Describiendo su angustia con enorme crudeza, la andaluza relató: "Yo cuando va a despegar. Hay un momento como que el motor empieza a sonar de otra manera. Yo ya pienso que se va a calentar. Va a tener un calentón y nos vamos a la leche. Y en el momento que ya suben, agarro a mi hermano. Y ya me dice: 'Melody, no me voy a sentar al lado tuyo, te voy a dejar sola, porque ya me estás poniendo atacado de los nervios'. Pero lo paso muy mal. Y luego con la turbulencia."