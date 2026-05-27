Persona 4 Revival reaparece tras un año de silencio: el sistema de clasificación en Corea apunta a un anuncio cercano

Alguien en Atlus por fin ha pulsado el botón, y no es para anunciar otro spin-off de baile. Después de casi doce meses de silencio absoluto, Persona 4 Revival ha reaparecido donde menos se espera: en la lista de clasificación por edades del comité coreano GRAC. La pista, detectada por Gematsu, es puro trámite burocrático, pero tiene a la comunidad frotándose las manos. Y con razón.

El detalle que lo ha encendido todo

El registro en Corea no traerá un tráiler ni una fecha, pero es el tipo de movimiento que suele ocurrir entre cuatro y cinco meses antes de un lanzamiento. Si echamos cuentas, eso nos lleva a algún punto entre finales de 2026 y principios de 2027. De repente, la posibilidad de que el remake esté cocinándose a fuego rápido gana enteros.

A esto se suman las actualizaciones silenciosas en la base de datos de Steam del juego. Esas idas y venidas que los usuarios de SteamDB detectan con sus alertas y que, en el pasado, han antecedido a anuncios importantes. No hay humo sin fuego, y aquí ya huele a JRPG.

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El manual de Atlus, punto por punto

Si hay algo que tranquiliza al fan de Persona es que esta compañía respeta sus patrones de forma casi religiosa. Persona 3 Reload se anunció en el Xbox Showcase de verano de 2023 y se lanzó en febrero de 2024. Justo ocho meses de diferencia. Ahora, con Persona 4 Revival, el escenario es casi idéntico: un Xbox Showcase (previsto para el 7 de junio de 2026) y un horizonte de lanzamiento que ya suena a febrero de 2027, según ha filtrado un conocido insider de Atlus. Si la historia se repite, el Summer Game Fest será la cita donde por fin veamos algo más que un logo.

La mayoría de los fans ya se imagina volver a Inaba con gráficos renovados y, con suerte, alguna sorpresa extra. Aunque, siendo sinceros, con poder volver a vivir aquella historia nos basta.

Del silencio absoluto a una clasificación por edades: el hype ha resucitado en un abrir y cerrar de pantalla de carga.

El precedente que todos quieren ignorar (pero está ahí)

Conviene recordar que Atlus no siempre juega a la carta fácil. El estudio es capaz de sacar recopilatorios sin fecha en medio del verano o de anunciar ports para Switch 2 cuando menos te lo esperas. De hecho, en la misma tanda de registros coreanos han aparecido cosas como LEGO Skylines, un juego aún no anunciado, o una versión de Marvel's Guardians of the Galaxy para la próxima consola de Nintendo. El contexto es de terremoto de lanzamientos y, a veces, los anuncios se pisan unos a otros.

Dicho esto, el peso de los indicios es muy sólido. El patrón con Persona 3 Reload, la actividad en Steam, la clasificación coreana y la proximidad del mayor escaparate veraniego del videojuego dibujan un camino demasiado recto como para ignorarlo. Si Atlus quería mantener el misterio, lo ha hecho bien... hasta que un comité de señores con sellos ha hablado.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. Llevamos un año soñando con este remake y ahora todas las piezas encajan: clasificación, Steam activo y una cita perfecta en junio. Si Atlus repite jugada, en febrero de 2027 estaremos perdiendo tardes enteras en Inaba. (Aviso: el 10/10 llegará cuando veamos un tráiler en condiciones.)

El resumen para vagos (TL;DR)