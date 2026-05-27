Juegos gratis del PS Plus de junio 2026: Grounded, Nickelodeon All-Star Brawl 2 y Warhammer Darktide llegan a Essential

Si pensabas que junio iba a ser un mes tranquilo, Sony acaba de soltar la bomba: tres juegos para PS Plus Essential, descuentos en hardware y un 33% de rebaja en suscripciones. No es una alucinación, es la promoción Days of Play 2026, que este año viene con más hambre que un grot en una trinchera.

Qué llega a tu PS5 el 2 de junio

Desde el próximo 2 de junio, los suscriptores de Essential podrán descargar tres títulos sin pasar por caja. La estrella es Warhammer 40.000: Darktide, el shooter cooperativo de Fatshark (los padres de Vermintide) que te mete en un Atoma asediado donde purgar herejes es casi un deporte. Eso sí, solo para PS5; los de PS4 se quedan mirando desde el jardín.

Acompañándolo, Nickelodeon: All-Star Brawl 2 que te permite montar peleas entre Bob Esponja y las Tortugas Ninja como si fuera un Smash Bros. pasado por el filtro de un canal infantil. Y, para cerrar, Grounded, la joya de Obsidian que te encoge al tamaño de una hormiga y convierte el césped en un campo de batalla survival. Hormigas asesinas, arañas gigantes y la necesidad de construir un refugio con una pajita: el terror nunca fue tan adorable.

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Un pack que no aspira a ser perfecto, pero divierte

Hay que decirlo claro: no son lanzamientos del año, pero tampoco son relleno de armario. Grounded lleva desde 2022 cosechando elogios por su mezcla de exploración y crafteo; Darktide es una carnicería visual que mejora con cada actualización; y el Nickelodeon 2 es ese juego que encaja en una tarde de pizza y mando compartido. La pregunta no es si merecen la pena: es si tienes espacio de almacenamiento para los tres.

Sony parece haber calibrado el mes con cierta astucia: un cooperativo para los amigos, un plataformas para los nostálgicos del sofá y un survival para los que disfrutan sufriendo. La estrategia apesta a querer que te quedes en casa mientras fuera sube la temperatura.

Sony no solo está regalando juegos: está construyendo el hábito de que la suscripción es la puerta de entrada a su ecosistema.

Por qué Sony está afinando con los juegos de PS Plus (y lo que se avecina)

El movimiento no es casual. La compañía lleva meses intentando que Essential no parezca el hermano pobre frente a Extra y Premium, y esta alineación —variada y sin relleno descarado— es un buen termómetro. Atrás quedaron los meses en que el plato fuerte era un indie desconocido y dos juegos que ya habías visto en rebajas a 5 €.

Ahora, con los Days of Play activos desde hoy, 27 de mayo, la máquina de hype se acelera: descuentos de 100 € en PS VR2, 30 € en el DualSense Edge y un 33% menos si contratas 12 meses de cualquier plan. Además, la publicación oficial del blog de PlayStation confirma que Destiny 2: Legacy Collection aterrizará en Extra/Premium el 9 de junio, junto a packs exclusivos para War of Tanks, Marathon y EA Sports FC 26. Y por si fuera poco, una prueba de 40 indies —incluyendo el delirante Baby Steps— ya se puede probar desde hoy.

Todo apunta a que Sony quiere engancharte en mayo para que no te desapuntes en verano. Y con la biblioteca que se está montando, la rabieta sale cara.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. No hay un bombazo como God of War, pero los tres juegos tienen horas de diversión asegurada y demuestran que Essential ya no es la hermana fea. El verdadero hype está en los descuentos del Days of Play: si llevas meses dudando con la VR2, este es el empujón. Entre el pack cooperativo y el 33% de descuento, tu cartera va a llorar menos de lo que cree.

El resumen para vagos (TL;DR)