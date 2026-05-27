Chelsea Handler confiesa la cita más tacaña con Bobby Flay: le pasó hasta con el servicio de habitaciones

Chelsea Handler ha confesado que su cita con Bobby Flay fue un desastre: el chef le pasó la cuenta del servicio de habitaciones.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Revelación en un podcast con detalles humillantes, un millonario pasando factura a una cita y un adjetivo demoledor. Internet va a estar unos días dándole vueltas.

El regalo que acabó en factura: así la lió Bobby Flay

Todo empezó bien. Una amiga en común les presentó, hubo llamadas, coqueteo y el chef quiso impresionar a Chelsea y sus amigas en un hotel de lujo: se ofreció a pedir comida para todas porque conocía el sitio. Hasta ahí el gesto perfecto.

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Pero cuando llegó la cuenta, la sorpresa fue de las que duelen: la factura apareció en la puerta de Chelsea, no en la de Bobby. La humorista se quedó con cara de circunstancias y la cosa empezó a torcerse a toda velocidad.

Esa llamada que confirmó el chisme: 'Es muy tacaño'

Lo que terminó de hundir la cita fue una llamada a tiempo real. Alguien cercano a Chelsea le soltó sin filtro que Bobby Flay era así de rata. “Oh yeah. He’s really cheap.”, recogió la cómica. Nada como confirmar el chisme en directo.

En ese momento Chelsea activó su sistema antirroñosería automático: “Si eres tacaño, no me interesas”, sentenció. Y tiene razón: una cosa es ser cuidadoso con el dinero y otra muy distinta que un chef con restaurantes, programas y millones te pase la cuota de las patatas fritas.

Segunda cita y broche final: la palabra que Chelsea usa lo deja todo claro

A pesar del fiasco del servicio de habitaciones, Chelsea le dio una segunda oportunidad. Quedaron de verdad y, según su testimonio, la química brilló por su ausencia. La experiencia completa la ha resumido con una sola palabra: “messy”. Un “desastre” que lo dice todo.

Un chef multimillonario pasándole el servicio de habitaciones a su cita no es un despiste, es una declaración de intenciones.

Lo más irónico es que Bobby Flay estuvo en ese mismo podcast en 2024 contando sus historias de ligoteo, y ahora se ha convertido en el protagonista involuntario de una de las anécdotas de citas más comentadas del año.

El manual del tacaño de Hollywood no se lleva nada bien con el amor

Que una estrella con pasta se comporte como un agarrado no es exclusivo de Bobby Flay. Sin ir más lejos, hace unos años ya corrieron rumores parecidos sobre otros famosos que se empeñaban en dividir la cuenta hasta el último céntimo. Pero aquí el detalle del servicio de habitaciones añade una capa extra de cutrez posmoderna: te invito yo... pero lo pagas tú.

Al final, la anécdota se queda como un aviso para navegantes del dating VIP. Si un millonario te pide que pagues el room service en la primera cita, amiga, date la vuelta. Y si además es cocinero, la cosa ya es de juzgado de guardia.

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El próximo movimiento de Bobby Flay probablemente será el silencio o un chiste en redes, pero mientras tanto Chelsea Handler nos ha regalado el mejor momento de podcast de la semana. Y todo por un detalle de 20 euros.

El chisme en 3 claves (TL;DR)