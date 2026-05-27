LG presenta un monitor de 1000 Hz: una locura de refresco para los gamers más hardcore

LG ha soltado una barbaridad que hará babear a los más competitivos: su nuevo monitor con 1.000 Hz ya es una realidad.

El LG UltraGear 25G590B es un panel de 24,5 pulgadas con resolución Full HD (1.920 × 1.080 píxeles) y una tasa de refresco que, literalmente, se va de madre. Cada segundo se refresca mil veces, duplicando a los monitores más rápidos del mercado. Piensa en ello: cada segundo la pantalla se actualiza una cifra que antes parecía ciencia ficción.

En juegos competitivos como Valorant o Counter-Strike, donde cada frame cuenta, este monitor promete una fluidez sobrenatural. La fluidez es tan extrema que los movimientos se sienten telepáticos. La latencia de entrada se reduce a niveles ínfimos, y cada disparo se registra con precisión milimétrica.

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1.000 Hz en un panel de 24,5 pulgadas: así es el UltraGear 25G590B

El monitor utiliza un panel IPS con retroiluminación LED y un tiempo de respuesta GtG de 1 ms, típico en los paneles rápidos. Alcanza los 1.000 Hz sin trucos, con resolución Full HD nativa, no como otros fabricantes que bajan a 720p para arañar hercios. LG ha confirmado sus especificaciones en su página de monitores para gaming.

A diferencia de esos competidores que recortan resolución, el 25G590B mantiene 1.920 × 1.080 píxeles nítidos, lo que asegura que los detalles en la interfaz y los mapas no se pierdan. Eso sí, para notar realmente la ventaja hace falta un ojo entrenado y reflejos de élite.

“Mil hercios no es una cifra para presumir en la caja: es una ventaja tangible en precisión y velocidad, siempre que tu gráfica pueda seguir el ritmo.”

Competir con ventaja real (si tu PC puede con ello)

Aquí empieza lo serio: necesitarás una gráfica de gama alta para exprimir esos 1.000 Hz. Las RTX 4090, por ejemplo, pueden superar los 1.000 FPS en juegos ligeros como CS con ajustes mínimos, pero en títulos más pesados la realidad es bien distinta. Necesitarás un hardware de última generación para aprovechar cada hercio.

Así que si tu equipo no pasa de los 240 FPS en el juego al que echas más horas, este monitor será como meterle un motor de Fórmula 1 a un carrito de la compra. Pero para setups profesionales de e-sports, donde cada pieza está optimizada al milímetro, la ventaja es real.

En cuanto al precio, LG no ha soltado prenda. Pero podemos calcular: monitores de 610 Hz como el AOC AGON rondan los 800 euros, y los de 500 Hz con resolución QHD se mueven en cifras parecidas. Así que este UltraGear seguramente supere los 1.000 euros con holgura. ¿Valdrá la pena? Para un nicho muy concreto, sí; para el resto, mejor esperar a que los 240 Hz bajen de los 200 pavos.

¿Realmente necesitas un monitor de 1.000 Hz o es postureo puro?

Aquí es donde toca poner los pies en la tierra. El salto de 240 a 360 Hz apenas lo perciben los jugadores más expertos, y pasar de 360 a 500 Hz es casi imperceptible para el 99% de los mortales. De hecho, los torneos oficiales de esports aún se juegan mayoritariamente en pantallas de 240 Hz, no de 500 ni de 1.000.

LG, con este lanzamiento, está marcando territorio tecnológico más que cubriendo una necesidad real. Es un movimiento de “mira lo que puedo hacer” que empuja la industria hacia adelante. En un par de años, lo que hoy es una excentricidad será el estándar de entrada, y eso nos beneficia a todos.

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Mientras tanto, este monitor será el juguete de streamers, youtubers y algún que otro jugador profesional con patrocinio. Pero sienta un precedente importante: los 1.000 Hz han llegado para quedarse, y cuando bajen de precio, el gaming competitivo dará otro estirón.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Técnicamente es una salvajada y demuestra que LG sigue empujando los límites de lo posible. Pero su utilidad real queda reservada para una minoría muy selecta y exige una inversión descomunal en hardware. Veremos si en la segunda mitad del año la realidad confirma tanto músculo.

El resumen para vagos (TL;DR)