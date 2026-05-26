El accidente del Cybertruck en un lago: confía en el 'modo vadeo' y acaba arrestado

A veces la fe en la tecnología te juega una mala pasada, y esta vez se ha notado hasta en el fondo del lago. Un hombre metió su flamante Tesla Cybertruck en el lago Grapevine, en Texas, convencido de que el ‘modo vadeo’ lo convertiría en un barco. Spoiler: no fue así.

El dueño, cuyo nombre no ha trascendido, creyó que el vehículo podía flotar cual James Bond. La realidad fue mucho más embarrada: el coche quedó atrapado, los pasajeros tuvieron que abandonarlo y el conductor acabó arrestado. La policía de Grapevine, además, ha compartido las imágenes del desastre en X, y ya llevan millones de reproducciones.

Las promesas acuáticas de Elon Musk

Elon Musk lleva años alimentando la fantasía de que el Cybertruck sirve para cruzar lagos. En 2020, en Twitter, dijo que el coche «incluso flotará durante un rato». Dos años después, en 2022, subió la apuesta: «Será lo bastante impermeable como para servir brevemente de barco, así que podrá cruzar ríos, lagos e incluso mares no demasiado agitados». Cuando el vehículo salió al mercado, en 2023, Musk matizó que un «paquete de modificaciones» permitiría recorrer al menos 100 metros en el agua, pero ese paquete nunca ha llegado. Lo que sí tiene el Cybertruck es el ‘modo vadeo’.

Publicidad

Y aquí viene la clave: según el manual oficial de Tesla, el ‘modo vadeo’ está pensado para ríos o arroyos poco profundos, no para lagos. La altura máxima de agua que recomienda es de 32 pulgadas (unos 81 centímetros) desde la base del neumático, circulando a paso de persona. Nada de acelerar como si fueras a batir un récord náutico.

Quiso emular al barco de sus sueños y acabó detenido

El domingo, este conductor —que probablemente no leyó la letra pequeña— se lanzó al lago Grapevine. Al parecer, el coche aguantó un rato, pero luego dijo basta. Los bomberos y la policía acudieron a la rampa de Katie’s Woods Park. Para cuando llegaron, el Cybertruck estaba semisumergido y los ocupantes ya habían salido por su propio pie. El conductor no tuvo tanta suerte: fue arrestado por conducción temeraria y abandono del vehículo.

La policía de Grapevine no perdió la oportunidad de contarlo con un punto de sorna en X: «Ayer fuimos requeridos en el lago Grapevine, donde un Tesla Cybertruck estaba atrapado en el agua. El conductor dijo que lo metió a propósito para usar el “modo vadeo”. Los pasajeros abandonaron el vehículo y el conductor fue arrestado». Las fotos adjuntas, con el coche medio hundido, son un meme en potencia.

El Cybertruck no es un barco, y el 'modo vadeo' no fue diseñado para lagos, pero la fe en las palabras de Elon Musk a veces es más fuerte que el sentido común.

Por qué la gente sigue creyendo que un Cybertruck flota

Más allá de la anécdota, el episodio revela el poder de las declaraciones grandilocuentes de Musk. Aunque la compañía lleva años aclarando limitaciones, mucha gente se queda con el titular. No es la primera vez que un Cybertruck acaba en apuros acuáticos: en 2024 ya se viralizaron vídeos de propietarios cruzando riachuelos con más entusiasmo que prudencia. Esta es, probablemente, la versión más extrema: un lago entero y un arresto de por medio.

El manual es claro, la tecnología tiene límites y Tesla no ha comercializado el ‘modo barco’ prometido. Pero en un mundo donde un tuit de Musk puede mover millones, es fácil entender que alguien se lo tome al pie de la letra. Eso sí, la próxima vez que un Cybertruck se acerque a un lago, mejor que lleve flotadores.

El chisme en 3 claves (TL;DR)