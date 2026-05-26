DanDaDan arrasó en nominaciones… pero poca cosa en los Crunchyroll Anime Awards 2025

Si eres fan de DanDaDan, igual te despertaste con cara de circunstancias: la serie de Science SARU llegó a los Crunchyroll Anime Awards de 2025 con la friolera de 17 nominaciones, y la sensación general era que arrasaría. Pero la gala fue un jarro de agua fría: solo se llevó dos premios, y ninguno de los gordos.

El gran batacazo de DanDaDan

DanDaDan llegó con el hype por las nubes tras una temporada que había conquistado tanto a críticos como a fans. Con 17 categorías aseguradas, cualquier otra serie habría hecho las maletas para llenarlas de trofeos. Pero la realidad fue otra: se llevó el premio a Mejor Anime de Comedia —algo que nadie dudaba, porque el humor de Okarun y Momo es un caos genial— y el de Mejor Opening, con 'On The Way' sonando como un trallazo. Y punto.

Para que te hagas una idea: de todas las categorías donde podía ganar, solo dos acabaron en sus manos, y ninguna fue la de Anime del Año. Un baño de realidad para quienes pensaban que el carisma y la animación alocada bastaban para tumbar a los gigantes del shonen.

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Los que se repartieron el pastel de verdad

Los premios que importan —Anime del Año y Mejor Película— se fueron a dos pesos pesados que no necesitan presentación. La temporada final de Boku no Hero Academia se llevó el trofeo más importante, reconociendo el cierre de una de las franquicias más queridas de la última década. Y en el apartado cinematográfico, Kimetsu no Yaiba: La Fortaleza Infinita Parte 1 demostró que su éxito en taquilla (más de 700 millones de dólares) también se traduce en premios.

Otros títulos rascaron en sus nichos: Solo Leveling Temporada 2 ganó como Mejor Anime de Acción, The Apothecary Diaries se llevó drama y personaje principal (Maomao), y Spy X Family siguió reinando en el slice of life. Pero la sensación de la noche fue que el trono de los premios sigue siendo cosa de shonen consolidados.

DanDaDan fue el anime más nominado y, a la vez, el mayor recordatorio de que en estos premios mandan los títulos que cierran etapas con épica.

La opinión que no pediste (pero que todos vamos a dar)

Iván González, el autor del artículo original en Vida Extra, dejó claro que no está de acuerdo con los resultados. Para él el verdadero Anime del Año tendría que haber sido El Pecado Original de Takopi, una producción que califica como "una de las mejores de la década". Y en películas, apuesta por Chainsaw Man: El Arco de Reze, que según él le da mil vueltas a nivel visual y narrativo a la cinta de Ufotable, a pesar de no haber recaudado tanto. Y tiene su punto: el jurado suele premiar más el impacto comercial que la calidad arriesgada.

Desde aquí, no podemos evitar pensar que DanDaDan hizo todo bien, pero se topó con con un muro generacional. Es original, vibrante y rompe moldes, pero en los premios grandes pesa más la épica shonen que cierra ciclos. Y, seamos sinceros, la gente quería despedir a Deku y compañía por todo lo alto. ¿Lo volverá a intentar en la próxima temporada? Seguro. Y ojalá que sí.

El resumen para vagos (TL;DR)