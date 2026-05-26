‘La Promesa’: El insólito chantaje del duque de Carril y un beso prohibido rompen a los Luján

La reciente salida de Curro y Ángela en dirección a Madrid prometía traer cierta calma a los habitantes del recinto, pero el efecto final ha sido diametralmente opuesto. El enorme vacío que deja la pareja coincide con un momento especialmente delicado donde varias tensiones acumuladas durante semanas empiezan a explotar al mismo tiempo, desestabilizando por completo a todos en ‘La Promesa’.

El marqués de Luján expulsa al duque de Carril de ‘La Promesa’

El marqués de Luján expulsa al duque de Carril de ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

La situación más crítica e inmediata que debe afrontar la familia Luján sigue siendo la vinculada con el polémico duque de Carril. Después de aguantar semanas enteras de constantes chantajes, presiones económicas y una incesante manipulación alrededor de la figura de Vera, el patriarca de la familia decide cortar por lo sano. Alonso tomará la determinación que llevaba mucho tiempo conteniendo por pura diplomacia y expulsará definitivamente al aristócrata de ‘La Promesa’.

Sin embargo, lejos de acatar la orden con resignación, el duque responde elevando todavía más el nivel de amenaza sobre sus anfitriones. Antes de cruzar la puerta de salida, lanza una advertencia que pone en grave peligro la estabilidad y la reputación de los Luján al asegurar que acudirá directamente a la Guardia Civil para interponer una denuncia formal por el supuesto secuestro de su hija.

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Ante la gravedad de este ultimátum policial, Manuel intentará maniobrar para proteger a Vera del impacto emocional que supone la implacable actitud de su progenitor. El joven le contará parte de la verdad sobre el carácter de su padre, aunque decidirá ocultarle inteligentemente el alcance real de la amenaza legal para no asustarla. A pesar de esta calculada omisión, Vera comenzará a encajar las piezas del rompecabezas.

El choque machista con Julieta y la advertencia de Manuel en ‘La Promesa’

El choque machista con Julieta y la advertencia de Manuel en ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

El conflicto con el duque de Carril también salpicará a otros miembros del palacio, dejando una escena verdaderamente incómoda para Julieta. Durante un tenso encuentro fortuito en los pasillos de ‘La Promesa’, el aristócrata no dudará en sugerirle a la joven que debería limitar drásticamente sus aspiraciones personales. Con un tono condescendiente, le recomendará que se centre exclusivamente en cumplir con su papel como esposa tradicional y en mantener siempre satisfecho a su marido.

Julieta no recibe nada bien este comentario anacrónico. La mujer volverá a demostrar que cada vez acepta menos ese tipo de autoridad patriarcal sobre sus decisiones y planta cara al chantajista, marcando una clara línea roja.

Consciente de los enormes riesgos, Manuel se verá obligado a pedirle a Julieta algo que hasta ahora había evitado solicitarle. Le exigirá que le prometa, de forma tajante, que no volverá a encararse con el duque bajo ninguna circunstancia. Esta petición no surge porque el joven dude de la capacidad de Julieta para defenderse sola, sino porque empieza a comprender perfectamente hasta dónde es capaz de llegar el duque.

La crisis sentimental de Martina y el colapso de Pía en ‘La Promesa’

La crisis sentimental de Martina y el colapso de Pía en ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

Los problemas sentimentales y laborales no dan tregua al resto de habitantes de 'La Promesa'. Martina atraviesa una etapa de enorme confusión personal, ya que comenzará a notar un evidente distanciamiento de Jacobo.

Esta fuerte crisis no pasará desapercibida para Jacobo, quien decidirá sincerarse sobre el mal estado de su relación con Adriano. Arrastrando un pesado sentimiento de culpabilidad por las circunstancias que rodean a la pareja, intentará darle ánimos y ofrecerle apoyo moral.

En paralelo, la zona del servicio de ‘La Promesa’ vive sus propias horas de angustia. La preocupación por el estado de Pía no dejará de crecer entre sus compañeros de faena. Su comportamiento resultará cada vez más extraño desde que descubrió la verdad sobre Leocadia y empezó a sospechar que Ricardo y Santos continúan ocultando parte fundamental de la historia sobre la muerte de Ana. Teresa intentará acercarse a ella para ayudarla a sobrellevar la carga, pero el hermetismo del ama de llaves es absoluto e impenetrable.

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La situación laboral de Pía llegará a un punto crítico con Cristóbal, perdiendo la poca paciencia que le quedaba, le lanzará una advertencia. El encargado le comunica un último aviso tajante frente a todos, dejando claro que un solo fallo más en sus funciones provocará que sea despedida fulminantemente. A pesar de su propio colapso mental, Pía aún tiene tiempo de aconsejar a Petra, pidiéndole que se mantenga al margen y deje que Santos haga su propio camino con su padre para resolver sus conflictos familiares.

El escandaloso beso de Leocadia al descubierto en ‘La Promesa’

El escandaloso beso de Leocadia al descubierto en ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

El cierre de este episodio en ‘La Promesa’ viene marcado por un acontecimiento que alterará por completo las dinámicas. Leocadia atraviesa uno de sus momentos más vulnerables e incómodos desde que ostenta autoridad en la casa. La mujer observará impotente cómo pierde capacidad de decisión sobre Ángela, cómo Curro sigue avanzando en sus planes de futuro y, lo que es peor para su orgullo, cómo Alonso cuestiona cada vez más abiertamente su forma de actuar ante toda la familia.

Leocadia, buscando refugio y comprensión tras el duro enfrentamiento con Alonso, se apoyará en Cristóbal y terminará besándolo apasionadamente. El grave problema es que esta vez no se encuentran a salvo de las miradas ajenas. Lorenzo se convierte en testigo ocular del comprometedor beso entre Leocadia y Cristóbal.