Adidas SL 72 OG plateadas: las zapatillas que derrotan a las Samba para triunfar en festivales

Te confieso una cosa: llevo dos veranos harta de ver las mismas zapatillas en todos los festivales. Las Samba nos han dado muchas alegrías, pero necesitábamos un relevo con más chispa, y Adidas lo ha clavado con las SL 72 OG en plata.

La fiebre plateada no es nueva, pero este modelo recupera la silueta runner de los 70 y la combina con un acabado metalizado que refleja la luz como si llevaras purpurina en los pies, sin el desastre, claro. Además, son infinitamente más cómodas de lo que parece a simple vista.

Según apuntan desde Trendencias, estas zapatillas se han convertido en las más buscadas para los looks de festivales de este verano, y yo, que ya las he catado, entiendo perfectamente el hype.

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Tres looks de festival que lo bordan

El punto fuerte de estas Adidas es que lo mismo te salvan un look básico que le ponen la guinda a uno más arriesgado. Para que brillen sin que parezca que te has caído en un bote de purpurina, aquí van tres combinaciones infalibles.

La primera es la más socorrida: unos shorts vaqueros y un tank top blanco. De repente, el outfit más simple del planeta se convierte en el centro de todas las miradas. Si quieres un extra de estilo, añade un bolso plateado como el de Olend.

Otra opción que me encanta es llevarlas con pantalones globo de corte mini, como los de lunares de Zara. El contraste entre el estampado y el brillo de las sneakers es puro acierto.

Y si te atreves con el color, un vestido rosa fucsia, de Pull & Bear, es la combinación ganadora. Este verano los tonos vibrantes mandan, y las zapatillas plateadas los elevan sin esfuerzo.

No importa si eres de las que siempre visten de negro o de las que se atreven con todo: estas Adidas plateadas arreglan cualquier estilismo en segundos.

¿110 euros? Veredicto de alguien que las ha probado

Lo sé: 110 euros no es una broma. Pero cuando calzas unas zapatillas que te sirven para un festival, para el día a día y que, además, te hacen sentir que tienes el armario resuelto, la inversión empieza a tener sentido.

Son de esas sneakers a las que recurres en bucle, no solo en verano. Y la calidad Adidas no defrauda: suela cómoda y un upper que aguanta horas de baile sin rozaduras. Vamos, que te olvidas de que las llevas puestas.

🛒 Directo al grano

Precio: 110 €. Disponibilidad: web de Adidas y tiendas seleccionadas. Fecha de la promo: precio habitual, pero no te duermas porque en plena temporada de festivales se agotan.

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Así que ya sabes. Si este año quieres brillar literalmente sin renunciar a la comodidad, las Adidas SL 72 OG en plata van a ser tus mejores aliadas.