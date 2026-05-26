"La clase pija": La verdadera cara de la reina Letizia en sus años de facultad sale a la luz

Antes de asumir sus responsabilidades institucionales dentro de la monarquía española, la vida de la reina Letizia giraba en torno a un objetivo muy diferente y sumamente claro desde su juventud. La pasión por la comunicación corría por sus venas, un impulso que la llevó a matricularse en la universidad con la firme intención de convertirse en una figura destacada de los medios.

El vínculo de la reina Letizia con el mundo del periodismo no es fruto de la casualidad, sino el resultado de una herencia familiar. Criada en un entorno donde la actualidad y los micrófonos eran el pan de cada día, creció siguiendo muy de cerca la estela profesional de su abuela Menchu y de su padre Jesús. Esta influencia en su hogar asturiano hizo que su amor por la comunicación fuera prácticamente inevitable. Con esa meta fijada en el horizonte, el año 1990 marcó el inicio de su trayectoria vital.

Con apenas dieciocho años de edad, Letizia tomó la decisión de despedirse de su querido Oviedo natal para emprender una nueva aventura. Hizo las maletas para empezar de cero en Madrid, dispuesta a cumplir su gran sueño en las aulas de la Universidad Complutense. Sus antiguos compañeros de promoción recuerdan a la perfección cuál fue su contundente carta de presentación ante el resto del grupo: “Letizia con zeta”. Una tarjeta de visita sencilla, pero dotada de una enorme personalidad, que muchos rememorarían años después como la primera declaración de intenciones de una estudiante destinada a brillar frente a las cámaras.

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El carácter arrollador de la reina Letizia y su popularidad entre los alumnos

El carácter arrollador de la reina Letizia y su popularidad entre los alumnos | Fuente: Europa Press

Durante los cinco años que duró su formación académica en la capital, la inexperiencia propia de la edad fue suplida con grandes dosis de ilusión y perseverancia. Quienes compartieron pupitre con ella en la universidad madrileña mantienen un recuerdo muy nítido de su actitud diaria y coinciden en resaltar las mismas cualidades personales. Al rememorar aquella época de apuntes y exámenes, sus amistades más cercanas aseguraban: “Era muy guapa, extrovertida e inteligente, y siempre le gustaba ser el centro de atención”.

Efectivamente, mantener un perfil bajo no encajaba en absoluto con su forma de ser. Ese ímpetu natural por destacar y participar activamente fue, muy probablemente, la semilla que más tarde la convertiría en una profesional de enorme rigor en los platós de Televisión Española. Además de su arrolladora personalidad, sus compañeros de promoción también ponían el foco en su cuidada imagen personal.

El estilo a la hora de vestir de la reina Letizia ya daba que hablar en los pasillos de la facultad. Su círculo de amigos más estrecho la bautizó cariñosamente con un apodo muy particular, llamándola: “la clase pija, porque recordaba a la marca de esos vaqueros tan caros”.

Una estudiante solidaria que demostró su talento sin pisar a nadie

Una estudiante solidaria que demostró su talento sin pisar a nadie | Fuente: Europa Press

Era, en su más pura esencia, una persona tremendamente curiosa, encarnando la definición idónea de lo que debe ser un futuro profesional de la información. En cada jornada lectiva se mostraba atenta, siempre predispuesta al debate y con una necesidad constante de saciar sus ansias por el saber. Pese a esa fuerte determinación, su entorno rechaza la idea de que utilizara malas artes para sobresalir. Todos aquellos que compartieron los largos años estudiantiles con la reina Letizia afirman con rotundidad: “Siempre comentábamos que llegaría lejos. Pero no era ninguna trepa”.

De hecho, una de las virtudes que el tiempo ha conseguido dejar intacta es su cercanía en las distancias cortas. Muchos antiguos estudiantes corroboran que era generosa y prestaba sus propios apuntes a los compañeros que no podían acudir a clase por diversos motivos. A nivel estrictamente académico, las opiniones son variadas.

Mientras algunos afirman que “no destacaba en ninguna asignatura” de manera sobresaliente en el cómputo general del expediente, todos coinciden en cuál era su verdadera pasión dentro del plan de estudios. Las relaciones internacionales suponían su punto fuerte, siendo reconocida por todos como “la asignatura en la que más brillaba”.

Las sorpresivas anécdotas televisivas sobre la juventud de la reina Letizia

Las sorpresivas anécdotas televisivas sobre la juventud de la reina Letizia | Fuente: Europa Press

El interés mediático por el pasado universitario de la reina Letizia sigue plenamente vigente en la actualidad. Una prueba evidente de ello se vivió recientemente en la pequeña pantalla, demostrando que sus años en la facultad siguen generando enorme curiosidad.

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En septiembre de 2024, el conocido programa 'La Revuelta', conducido por el presentador David Broncano, vivió un momento televisivo muy comentado al entrevistar a una espectadora del público que había coincidido en las aulas con la actual madre de la princesa Leonor durante aquella lejana década de los noventa.

El testimonio de esta antigua compañera aportó matices muy interesantes sobre la capacidad intelectual y las convicciones ideológicas que la estudiante asturiana defendía en sus años de juventud. Hablando con total naturalidad desde el patio de butacas del teatro, la espectadora relató sus recuerdos de manera muy descriptiva. “No le hacía falta subrayar. Era muy guapa, muy lista. Decía que nunca se iba a casar y que era muy de izquierdas”, explicaba.

La relación de la reina Letizia con los profesores y su ambición profesional

La relación de la reina Letizia con los profesores y su ambición profesional | Fuente: Europa Press

Para alcanzar el éxito en el exigente mundo de los medios de comunicación, la reina Letizia tenía claro que no bastaba con aprobar los exámenes. La ambición bien entendida era su gran poder y el motor que la impulsaba a buscar oportunidades reales en el mercado laboral.

Quienes la rodearon en aquella etapa advirtieron rápidamente su visión estratégica, ya que: “Sabía que para llegar a ser periodista no bastaba con estudiar la carrera”.

Juan Ramón Muñoz Torres, quien fue profesor de la actual consorte en la materia de 'Periodismo Especializado', la recuerda perfectamente. El docente apostillaba que la alumna asturiana era una chica sumamente inquieta, situándola entre ese selecto grupo de estudiantes “de las que se acercaban a preguntar cosas y tenían unas ganas enormes de hacer cosas”.

Esta imperiosa necesidad de sumar experiencia práctica la llevó a moverse con rapidez por las redacciones. Otro de sus docentes, encargado de impartir la asignatura de 'Opinión Pública', confesó una anécdota muy reveladora sobre su tenacidad. Tras finalizar su periodo de prácticas en la Agencia EFE, la joven acudió más de una vez a su despacho universitario en busca de orientación para conseguir un nuevo trabajo. Según este profesor, el motivo de su insistencia era evidente: “Letizia quería ir un poco por delante del resto de alumnos”.