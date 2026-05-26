Lidl lanza un climatizador portátil 3 en 1 con WiFi por 199,99 € (adiós al calor sin instalación)

Si te da pavor la factura de la luz y tu casero pasa de instalar aire, Lidl tiene el climatizador portátil que te salva el verano.

Hablamos de un aparato que hace tres cosas a la vez: aire acondicionado, ventilador y deshumidificador. No solo enfría, también seca el ambiente esos días en los que la humedad te deja pegado a las sábanas. Como ha adelantado Trendencias, está disponible desde hoy mismo y el precio es un chollo: 199,99 euros.

Un trío que te salva el verano (y el sueño)

Lo mejor de este climatizador es que no necesitas hacer agujeros en la pared ni pedir permiso al casero. Lo pones cerca de una ventana, conectas el tubo de salida y listo. Su potencia da para refrescar habitaciones de hasta 20 metros cuadrados, así que para un dormitorio o un salón pequeño va de lujo.

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Y si eres de los que llegan a casa asfixiados después del curro, el control por WiFi te permite encenderlo desde el móvil. Para cuando cruzas la puerta, el ambiente ya está en modo oasis.

Por 199,99 euros te llevas un 3 en 1 que enfría sin obras y lo enciendes desde el móvil antes de llegar a casa.

¿Y el WiFi, de verdad hace falta?

Vale, lo sé: a priori suena a capricho tecnológico. Pero piensa que no necesitas tenerlo encendido todo el día si solo lo quieres una hora antes de dormir. Lo programas desde la app y listo. El ruido es lo único que avisa de que está funcionando: como todos los portátiles, no es silencioso, pero si enfrías la habitación antes de meterte en la cama, el zumbido ni lo notas.

¿Merece la pena o hay mejores opciones?

En Amazon puedes encontrar modelos parecidos por precios similares, pero la ventaja de Lidl es que lo ves en tienda y lo tienes al momento. Además, la garantía de devolución es un puntazo si no te convence. Eso sí, no esperes que haga milagros en una estancia de 30 metros; para eso necesitas un split de verdad.

La redacción de Diario Qué! lo tiene claro: es un chollo para quien busca una solución temporal o de alquiler. La pega es que los climatizadores portátiles gastan algo más de luz que uno fijo, pero si lo usas con cabeza no notarás un sablazo en el recibo.

🛒 Directo al grano

Precio: 199,99 euros. Disponibilidad: desde hoy en tiendas Lidl y en su web. Sección: electrodomésticos, pasillo de climatización. Consejo extra: mide bien la ventana porque el tubo de salida necesita una abertura.