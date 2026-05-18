Salud entrega los premios del IV certamen de cuento infantil sobre salud mental en Baleares

Es probable que a ti de pequeño nadie te preguntara cómo te sentías de verdad. La tristeza se disfrazaba de 'rabieta' y los nervios de 'mal comportamiento'. La Consejería de Salud de Baleares acaba de entregar los premios del IV certamen de cuento infantil sobre salud mental y bienestar emocional, una iniciativa que busca justo lo contrario: dar a los niños las palabras que muchos adultos no tuvimos.

Los cuentos seleccionados no hablan de diagnósticos clínicos ni de largas listas de espera. Hablan de emociones, de miedo, de enfado, de pedir ayuda. Y lo hacen con el lenguaje que mejor entiende un niño: el de las historias. El certamen, organizado por el Govern balear, quiere normalizar la conversación sobre salud mental desde la infancia, antes de que el silencio se convierta en un problema mayor.

Un certamen que pone palabras a lo que muchos niños callan

La cuarta edición del certamen ha vuelto a demostrar que los niños tienen mucho que contar cuando se les da un espacio seguro. Según los detalles que ha hecho públicos la propia Consejería, los relatos premiados abordan temas como la gestión del enfado, la soledad en el recreo o el miedo a defraudar a sus padres. Nada que ver con un manual de psicología; más bien un espejo de lo que pasa en muchas aulas y en muchas casas.

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El certamen se enmarca dentro de las acciones de prevención y promoción de la salud mental que el Govern balear lleva tiempo impulsando, y no es un gesto aislado. En los últimos tres años, las derivaciones de menores a las unidades de salud mental infantojuvenil han crecido un 34% en las islas, según datos del Servei de Salut. La necesidad de actuar antes, mucho antes, está sobre la mesa.

Por qué importa que un niño escriba sobre ansiedad

No se trata de convertir la infancia en un consulta terapéutica. Se trata de lo contrario: de sacar la salud mental del consultorio y llevarla al aula, al cuento de antes de dormir, a la conversación con los abuelos. Normalizar que un niño hable de lo que siente es una forma de prevención que cuesta cero euros y tiene un impacto enorme, según coinciden educadores y profesionales de la psicología infantil.

El problema estructural, eso sí, sigue ahí. La lista de espera para psicología clínica infantil en la sanidad pública balear supera los cinco meses en algunas áreas, y los recursos de atención temprana son limitados. Mientras tanto, iniciativas como este certamen hacen el trabajo de base que el sistema no siempre alcanza a cubrir.

Qué consigue (y qué falta) un certamen como este

La idea de que los cuentos infantiles sirvan para hablar de salud mental no es nueva. Ya en 2021, la Fundación ANAR alertaba de que el 70% de los casos de problemas emocionales en menores no se detectaban hasta que la situación era grave. Este tipo de concursos ponen el foco en la expresión temprana, y eso tiene un mérito indiscutible.

Pero conviene no quedarse solo en el aplauso. Mientras los recursos públicos sigan tan tensionados, un certamen de cuentos puede ser un gesto bonito o un alivio real para algunas familias, dependiendo de con qué se acompañe. La Consejería está desplegando, en paralelo, un plan de refuerzo de la atención primaria psicológica en centros escolares, aunque los resultados tardarán en verse.

Lo que sí es medible desde ya es el efecto simbólico. Cada cuento premiado dice en voz alta que tener miedo no es raro, que estar triste no es una debilidad y que pedir ayuda es una fortaleza. Eso, sin ser revolucionario, es más de lo que muchos de nosotros escuchamos en toda la infancia.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)