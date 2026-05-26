El Ferrari Luce ya es oficial: el primer eléctrico de la marca, diseñado por Jony Ive, con 1.050 CV y 530 km de autonomía

Ferrari ha presentado el Luce, su primer coche eléctrico. Y no lo ha hecho con timidez: 1.050 CV, diseño de Jony Ive y un precio que supera los 550.000 euros. Vamos, que tampoco es que hayan querido hacer un coche para todos los públicos.

El Luce es el movimiento más atrevido de Maranello en décadas, un eléctrico que no se esconde ni pide perdón. Con cuatro motores síncronos de imanes permanentes que entregan 1.050 CV y tracción total, acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanza más de 310 km/h. Para que te hagas una idea: es más rápido que la mayoría de los superdeportivos de combustión que han salido de esa misma fábrica.

Un eléctrico con más caballos que un F1 (y sin gasolina)

La batería es de 122 kWh a 800 V, con una autonomía de 530 kilómetros y carga rápida de hasta 350 kW. Números que no inventan la rueda, pero que dejan claro que Ferrari no ha sacrificado prestaciones por electrificación. Eso sí, el sonido es otra historia. La marca ha patentado un sistema que captura las vibraciones mecánicas de los ejes y las procesa como una guitarra eléctrica, amplificando, ecualizando y filtrando la señal para que el conductor oiga el ruido real del coche. Nada de simulaciones de motor V12: el Luce suena a lo que es, un eléctrico visceral tratado con ingeniería de audio.

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El peso —2.260 kilos— podría asustar, pero los cuatro motores lo mueven con una solvencia que, según los primeros datos, promete ser de otro planeta. La carrocería de aluminio envuelve una célula de pasajeros con silueta de gota, con el techo y el parabrisas fundidos en una sola superficie. Es el Ferrari con menor coeficiente aerodinámico de la historia, gracias a rejillas activas y superficies casi sin interrupciones.

Jony Ive y el interior: bienvenidos a la Apple Store sobre ruedas

Ferrari encargó el diseño a LoveFrom, el estudio de Jony Ive, y se nota. El habitáculo tiene acabados en aluminio anodizado reciclado, detalles en Gorilla Glass y unas animaciones de pantalla que parecen sacadas de un iPhone. La pantalla táctil central, con OLED de Samsung, combina botones físicos de precisión con una interfaz que recuerda a iOS. El volante monta dos manettinos, uno de ellos electrónico para gestionar el tren motriz, y las levas tras él ya no cambian marchas: la izquierda regula la frenada regenerativa y la derecha ajusta el par en cinco niveles. Una solución que Ferrari llama Torque Shift Engagement y que intenta replicar la implicación del cambio manual sin simularlo.

El equipo de sonido es otro guiño: 21 altavoces y 3.000 W en 24 canales. Casi una sala de conciertos para disfrutar del rugido sintetizado o de tu playlist favorita. Y las puertas se abren en modo contrapuesto, sin pilar central aparente, una solución que Jony Ive ha llevado a un extremo casi escultórico.

Ferrari ha construido un eléctrico que no pide disculpas, sino que exige respeto desde el primer vistazo.

Ferrari y el coche eléctrico: ¿tarde, pero con estilo?

Maranello se sube al tren eléctrico cuando ya ruedan Porsche, Audi y hasta Lotus. Y lo hace con un producto que no compite en precio ni en volumen, sino en exclusividad y narrativa. La jugada recuerda al lanzamiento del Purosangue, aquel SUV que muchos criticaron y que luego se vendió como rosquillas. Ahora Ferrari aplica la misma lógica: crear un objeto de deseo que redefina la categoría, aunque sea para unos pocos.

El precio —más de 550.000 euros— lo deja claro. Las reservas arrancan esta semana y las primeras unidades llegarán a finales de 2026. Lo interesante será ver cómo responde el mercado: ¿aceptará el purista del cavallino un eléctrico sin escape? La historia dice que sí, siempre que lleve el logo adecuado y una puesta en escena como esta.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. Ferrari entra en el juego eléctrico por todo lo alto con un diseño rompedor y un rendimiento de infarto. El precio lo convierte en un capricho para millonarios, pero el hype está justificado — al menos hasta que ruede en circuito y veamos si el sonido de guitarra eléctrica convence o cansa.

El resumen para vagos (TL;DR)