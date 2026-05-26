World of Warcraft Midnight arruina la economía de los jugadores

Hay algo peor que un wipe en una mazmorra mítica: la factura de la reparación. En la última expansión de World of Warcraft, Midnight, morir se ha convertido en un lujo que no todos pueden permitirse. Los jugadores están viendo cómo sus arcas de oro se vacían a una velocidad alarmante, y la comunidad ya ha puesto el grito en el cielo contra Blizzard.

Morir cuesta un riñón (y no es una forma de hablar)

Desde el lanzamiento del parche 12.0.5, los costes de reparación se han disparado hasta límites absurdos. Según los datos recopilados por la comunidad y reportados por Wowhead, reparar un equipo completo de calidad mítica puede rondar entre las 3.500 y las 4.000 monedas de oro. Y si eres tanque o DPS, que pasas la vida recibiendo palos o gastando tus armas, la durabilidad se esfuma aún más rápido.

Para que te hagas una idea: una sola pieza de armadura de rango Mito con nivel 276 cuesta unos 270 de oro, mientras que una de Héroe con el mismo nivel se queda en 160. Reparar armas míticas de nivel 298, directamente te puede salir por más de 500 monedas de oro. Mientras, una misión del mundo te da unas 1.000 monedas. Las cuentas no cuadran por ningún lado.

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Blizzard nos ha dejado en números rojos

La economía de World of Warcraft ha pasado de ser un detalle a convertirse en una fuente de estrés constante. Muchos aventureros dedican horas a completar mazmorras míticas y de banda, y cada muerte supone un agujero financiero que a menudo supera lo que ganan en todo el día. El resultado es una rueda sin fin: mueres, pagas, te quedas sin oro para pociones o encantamientos, mueres más y acabas viviendo para reparar en vez de para jugar.

Además, el último parche ha permitido potenciar todavía más las armas y abalorios, lo que dispara aún más los costes cuando tocas el suelo. Los jugadores están viéndose obligados a buscar métodos para burlar la muerte — como usar pozos oscuros en ciertas bandas — o a farmear oro , una actividad que debería ser secundaria, no el objetivo principal.

Morir en una banda mítica ya no solo es frustrante: ahora es un desastre financiero que te deja sin oro para pociones y encantamientos.

¿Eliminar las reparaciones para siempre? El dilema de la comunidad

La solución que más resuena en foros y redes es tajante: que las reparaciones dejen de existir. Llevan con nosotros desde el primer día del MMORPG, hace ya casi 22 años, pero en Midnight han cruzado la línea roja. La comunidad argumenta que, si Blizzard no ajusta los ingresos o reduce drásticamente los precios, el juego se convierte en un simulador de miseria.

Sin embargo, eliminar por completo esta mecánica no es tan sencillo. Tocar ese pilar del juego podría desequilibrar otros sistemas económicos, y Blizzard no suele hacer cambios radicales sin compensaciones. Mientras tanto, la frustración crece entre los jugadores más activos, que ven cómo su pasión se convierte en una gestión de recursos digna de un título de estrategia, no de un RPG.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. La expansión Midnight tiene contenido sólido, pero la economía está tan rota que empaña toda la experiencia. Si Blizzard no lanza un hotfix pronto, los jugadores acabarán emigrando a títulos donde morir no cueste un ojo de la cara. El hype se merece algo mejor que esto.

El resumen para vagos (TL;DR)