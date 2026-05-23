Subnautica 2 arrasa en ventas: 4 millones de copias en acceso anticipado

Da igual que esté incompleto, que le falten modos y que el mapa no esté terminado. Subnautica 2 ha vendido más de 4 millones de copias en acceso anticipado, y las reseñas en Steam brillan con un ‘extremadamente positivas’ que ya quisieran muchos triple A. Y no, no ha hecho falta un marketing millonario.

El secreto de esos 4 millones de copias vendidas

Los números no engañan: 4 millones de unidades despachadas en pocas semanas, con el juego aún en pañales y sin fecha de lanzamiento definitivo. Hablamos de un éxito indie que supera las expectativas de cualquier editor, y que coloca a Unknown Worlds en una posición privilegiada. La primera entrega ya construyó una legión de fans obsesionados con la exploración submarina, pero esto es otra cosa: el boca a boca ha funcionado como un torpedo.

Por qué el modelo early access ya no es sinónimo de timo

Un tiempo atrás, ‘acceso anticipado’ significaba ‘cuidado, te van a timar’. Pero Subnautica 2 demuestra que el modelo puede ser impecable si se gestiona con honestidad. La comunidad ha respondido porque el juego, aunque incompleto, ya funciona como un reloj. Renderiza bien, tiene alma y no se esconde detrás de promesas vacías. Es lo que Hades hizo por los rogue-like y Valheim por la supervivencia nórdica: un early access que no rompe la confianza.

Publicidad

Lo que nadie está diciendo (y deberíamos hablar)

El éxito masivo en early access es un arma de doble filo. Unknown Worlds ahora tiene la presión de un público que espera contenido nuevo a un ritmo frenético, y los desarrollos pueden atascarse. Ya pasó con otros títulos que vendieron como rosquillas y luego se quedaron a medias. Pero la solvencia técnica y el mimo artístico que se percibe en cada actualización hacen pensar que esta vez no será así. El estudio ha dejado claro que la hoja de ruta es ambiciosa pero realista, y la mayoría de las reseñas destaca esa transparencia como punto clave. Ojalá más estudios aprendieran la lección: la gente paga por juegos que respetan al jugador, incluso sin estar terminados.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. Unknown Worlds ha dado con la tecla: mecánicas sólidas, atmósfera única y una comunidad fiel que no solo compra, sino que influye en el desarrollo. El peligro está en prometer demasiado y quedarse a medio camino, pero los primeros pasos son impecables. Si no te has subido aún, no esperes al 1.0.

El resumen para vagos (TL;DR)