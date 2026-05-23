Final Fantasy VII Rebirth: su director promete un Platino más justo en la Parte 3

Naoki Hamaguchi se ha sincerado sobre el Platino de Final Fantasy VII Rebirth. Demasiado exigente, reconoce, y para la Parte 3 ha prometido un sistema de trofeos más justo. El director del remake comentó en una entrevista con el equipo de Restart que si tuviera que cambiar algo de Rebirth, sería el diseño de sus trofeos. «Las condiciones para completar los trofeos requerían de hacerlo todo a la perfección, algo que quizá se nos fue de las manos en retrospectiva», admitió.

El despropósito del Platino más duro de 2024

No es un secreto que el trofeo de platino de Rebirth fue uno de los más exigentes de los últimos años. Superar el modo difícil, conseguir todas las armas, dominar el piano y las carreras de chocobos... la lista era interminable y exigía un dominio casi enfermizo. La comunidad lo sabe bien: un hilo en Reddit con miles de votos lo dejó claro, describiendo la experiencia como una penitencia más que un desafío.

La tercera parte no será un paseo, pero sí respetará tu tiempo

Hamaguchi ha asegurado que han trabajado para que los trofeos sigan siendo un reto sin cruzar la línea del tedio. «Nos hemos preguntado constantemente si conseguir el trofeo estaba siendo divertido o empezaba a ser un castigo», explicó. La idea es que el jugador pueda exprimir el contenido sin sentir que está haciendo horas extra.

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El último rumor apunta a un lanzamiento en 2027, lo que sugiere que el desarrollo está muy avanzado. Si el director ya habla de diseño de trofeos, es señal de que la máquina de Square Enix va a buen ritmo. Claro que una cosa es prometer y otra cumplir, pero el gesto de admitir el error da cierta tranquilidad.

La lección que Resident Evil ya aprendió y Square Enix no debería olvidar

Otros juegos han tropezado con la misma piedra: los trofeos que exigen dedicación enfermiza suelen ser contraproducentes. Cuando un platino deja de ser un aliciente y se convierte en una lista de tareas ingratas, el jugador desconecta. Resident Evil 4 Remake suavizó sus requisitos tras las críticas, y Capcom recogió los frutos de una comunidad más satisfecha.

Hamaguchi da en el clavo al definir los trofeos como «reclamo para que el jugador pase más horas exprimiendo el juego», no como un segundo empleo. En la Parte 3, la recompensa debería ser una excusa para seguir explorando, no un trámite para cazadores de logros con síndrome de Estocolmo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7.5/10. Reconocer el error es el primer paso, pero tendremos que ver cómo se traduce en los diseños reales de la Parte 3. Al menos, el fandom puede celebrar que alguien en Square Enix tiene los pies en la tierra.

El resumen para vagos (TL;DR)