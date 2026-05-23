Anne Hathaway desmiente el lifting facial: 'La especulación se ha vuelto muy ruidosa'

Anne Hathaway ha tenido que salir a parar los rumores que llevaban semanas circulando: no, no se ha hecho un lifting facial. Lo que parecía un cambio drástico en su rostro en las últimas alfombras rojas tiene una explicación mucho más sencilla (y barata) de lo que internet había llegado a imaginar.

En una entrevista con 'Elle', la actriz —cuyo Instagram es un desfile de alfombras rojas— ha soltado la bomba: no es bisturí, es tijera. Bueno, más bien dos trenzas.

Hathaway ha explicado que su look 'estirado' se debe exclusivamente a un peinado con dos trenzas muy tirantes en las sienes que tensan la piel hacia arriba. 'La especulación se ha vuelto tan ruidosa que sientes la necesidad de poner tu verdad sobre la mesa', ha contado en la revista.

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El truco de las dos trenzas que lo cambia todo

Las trenzas en cuestión son diminutas, casi invisibles, y van ocultas bajo el resto del cabello. El efecto lifting es inmediato: la frente se despeja, las cejas suben y el pómulo gana definición sin una sola aguja. La propia Hathaway ha bromeado con que pronto veremos tutoriales de este falso facelift en TikTok.

Y por si quedaba duda, deja claro que no descarta el quirófano en el futuro: 'Si algún día lo necesito, lo haré sin problema. Pero ahora mismo mi cara es solo obra de mi peluquero'.

Por qué medio Hollywood se había montado la película del lifting

Todo empezó tras su paso por la alfombra roja de los Oscar de 2026, donde los fotógrafos captaron un rostro más anguloso y la mandíbula marcada. En cuestión de horas, el hashtag #AnneHathawayFacelift se coló en las tendencias de X.

El ruido fue tal que la propia actriz confiesa haber sentido la obligación de aclararlo. 'A veces el volumen de la especulación te empuja a hablar aunque no quieras', dijo. Y es que cuando una musa de la moda rejuvenece diez años de golpe, el runrún es inevitable.

El precedente: la eterna lupa sobre el rostro de las actrices

Anne Hathaway no es la primera en lidiar con este tipo de bulos. Nicole Kidman, Renée Zellweger o Courteney Cox han tenido que justificar sus cambios de apariencia en algún momento. La industria del entretenimiento convierte cualquier rasgo nuevo en un titular sobre cirugía.

Lo curioso en este caso es la naturalidad con la que Hathaway habla del bisturí. La actriz de 'Los Miserables' que siempre ha sido muy discreta con su vida privada, ha decidido abrir esa puerta. 'Si lo hago, lo contaré', ha asegurado. Una actitud que contrasta con el hermetismo habitual del star system.

Al final, la verdadera noticia no es un lifting inexistente, sino el regreso del truco de peluquería más barato del mundo. Y que medio Hollywood ya está copiando las trenzas de Anne.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)