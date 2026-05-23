Subvenciones al empleo agrario: el SEPE abre plazo en Cádiz y Málaga

Si vives en Cádiz o Málaga y el campo es tu opción para sacar unos euros este verano, el SEPE acaba de abrir el plazo de subvenciones para el empleo agrario. Traduzco lo importante: cuánto te pueden dar, quién puede pedirlo y hasta cuándo tienes para mover el papeleo.

Qué son estas subvenciones (y para quién son)

Estas ayudas buscan que empresas y autónomos del sector agrario contraten a personas desempleadas. El dinero no va directamente al trabajador: es la empresa la que recibe la subvención por cada nuevo contrato, pero el efecto práctico es que se crean puestos de trabajo en el campo que, de otra forma, costaría mucho más generar.

Las provincias elegidas son Cádiz y Málaga, dos zonas con mucha dependencia de la agricultura estacional (olivar, fruta, viña). Las subvenciones están especialmente pensadas para jóvenes, parados de larga duración y colectivos con más dificultades de inserción.

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Ojo, porque no cubre cualquier contrato: suelen estar vinculadas a jornada completa y con compromiso de mantenimiento del empleo durante un tiempo mínimo. El SEPE aún no ha detallado el cuadro exacto de cuantías para 2026, pero en convocatorias anteriores rondaban los 4.000 euros por contrato anual. La letra pequeña de este año la publicarán en los próximos días en el BOE.

Plazos, requisitos y cómo se pide

Aquí viene lo que importa: el plazo de solicitud ya está abierto desde esta misma semana y se cerrará el 30 de junio, salvo que se amplíe por fondos. Tienes un mes y poco para preparar la documentación.

Lo puede pedir cualquier empresa agraria con centro de trabajo en Cádiz o Málaga; también cooperativas y trabajadores agrarios por cuenta propia que vayan a contratar al menos a una persona. El trámite se hace por la sede electrónica del SEPE, con certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve. Si no tienes ninguno de eso, te toca pedir cita previa en la oficina y presentarlo en papel.

Por qué estas ayudas saben a poco pero son necesarias

En Cádiz, la tasa de paro juvenil supera el 35%, y en Málaga no baja del 28%. El trabajo en el campo es de los pocos sectores que tira en verano, pero viene con contratos precarios, temporadas de pocas semanas y sueldos que no siempre alcanzan para el alquiler de una habitación. Cualquier estímulo que convierta una peonada suelta en un contrato estable vale más que un titular bonito.

La edición del año pasado dejó un balance agridulce: se crearon 1.200 empleos entre ambas provincias, pero apenas el 20% de los contratos duró más de seis meses. Si en 2026 las condiciones no mejoran, el mensaje al campo será el mismo de siempre: subvención que entra, temporalidad que sigue. Y el trabajador de a pie, en la misma cuerda floja.

Aun así, que el SEPE mantenga estas subvenciones en el arranque de la campaña agrícola es una señal de que la administración reconoce un problema que, al menos, no está empeorando. Queda por ver si la inversión es suficiente para mover la aguja del empleo estable. Mientras tanto, a quien pueda optar, le conviene no dormirse con las fechas.

Dónde y cuándo

Plazo: del 20 de mayo al 30 de junio de 2026 (abierto).

del 20 de mayo al 30 de junio de 2026 (abierto). Quién puede pedirlo: empresas, cooperativas y autónomos agrarios con centro de trabajo en Cádiz o Málaga que contraten a desempleados.

empresas, cooperativas y autónomos agrarios con centro de trabajo en Cádiz o Málaga que contraten a desempleados. Cuánto: cuantía exacta pendiente de publicación en BOE (previsiblemente entre 3.000 y 4.500 euros por contrato anual).

cuantía exacta pendiente de publicación en BOE (previsiblemente entre 3.000 y 4.500 euros por contrato anual). Dónde se solicita: sede electrónica del SEPE (con certificado digital o Cl@ve) o cita previa en oficina.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)