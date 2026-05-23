En la playa a los pies de un castillo templario mientras ves un eclipse solar este verano: Peñíscola es el lugar ideal

Imagina un atardecer de verano, el mar Mediterráneo brillando y, de repente, el sol se convierte en un anillo de fuego sobre la silueta de un castillo del siglo XIII. Eso mismo va a pasar en Peñíscola el próximo 12 de agosto, cuando el eclipse solar total pase por esta villa marinera de Castellón.

El castillo templario que va a ver un eclipse de película

El Castillo Templario-Pontificio de Peñíscola no necesita eclipses para ser impresionante. Esta fortaleza del siglo XIII, una de las tres sedes papales de la época, se eleva sobre el mar y regala una panorámica que te deja sin aliento. Pero el 12 de agosto, con el eclipse al fondo, va a ser un escenario de otro planeta.

El casco antiguo, con sus callejuelas encaladas y sus plazas escondidas, parece anclado en la Edad Media. Solo hay que perderte por ellas para entender por qué este pueblo es tan especial.

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Cinco kilómetros de arena dorada para ver el eclipse

El Ayuntamiento de Peñíscola ha pensado en todo y habilitará un espacio en el parking de Playa Norte para la observación del eclipse. Con capacidad para 12.000 personas, contará con asistencia sanitaria, baños y aparcamientos. El fenómeno empezará a las 19:46 y promete ser uno de los mejores atardeceres que recordarás.

Si prefieres un plan más íntimo, la misma Playa Norte, de arena fina y bandera azul, te ofrece un palco natural de cinco kilómetros. Eso sí, ve con tiempo, que 12.000 plazas parecen muchas pero para un eclipse así seguro que vuelan.

Dónde comer un arroz que te haga olvidar el apocalipsis solar

Después de tanto espectáculo celeste, te va a entrar un hambre de campeonato. Y en Peñíscola, eso se traduce en arroces y pescado fresco. Apunta estos nombres: Casa Jaime (un clásico de la zona), el Restaurante Vista al Mar (por el nombre ya te imaginas) y el Restaurante 1971. Los tres tienen terraza y marisco que quita el hipo.

¿Por qué Peñíscola es un acierto seguro para ver este eclipse?

En España, la franja de totalidad del eclipse atraviesa varias comunidades, pero pocas ofrecen la mezcla de patrimonio medieval, playa de bandera azul y un clima de agosto casi garantizado. Aquí, además, el eclipse coincide con el atardecer, lo que lo convierte en un espectáculo aún más dramático. Las previsiones apuntan a un 80% de probabilidad de cielo despejado en esa zona, aunque ya sabemos que el Mediterráneo es un poco imprevisible.

Si viajas desde fuera, Peñíscola está bien comunicada y tiene alojamiento para todos los bolsillos. Pero date prisa: para esta fecha, los hoteles frente al mar van a estar tan cotizados como el castillo en el siglo XIV. Puedes consultar toda la información oficial en la web de Turismo de Peñíscola.

🧠 Para soltarlo en la cena

El eclipse solar del 12 de agosto será total en Peñíscola y durará unos 2 minutos y medio.