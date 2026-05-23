Indignación en el concierto de Bad Bunny en Barcelona: entradas VIP de 500 euros terminan en un peligroso colapso

Los vídeos que se están haciendo virales del VIP de Bad Bunny muestran de todo menos el buen rato que prometía el puertorriqueño a quienes estuviesen dispuestos a pagar estas cantidades. Los videos compartidos muestran a una multitud completamente paralizada, sin espacio para moverse ni desplazarse, transformando lo que prometía ser una noche inolvidable en una experiencia agobiante y de alto riesgo para la seguridad de los presentes.

La indignación entre los afectados es mayúscula, especialmente al tener en cuenta el elevado coste de los pases. Las entradas para esta área exclusiva partían de un precio mínimo de 500 euros, una cifra que, en teoría, garantizaba ventajas como acceso preferente, mejor visibilidad y, sobre todo, una mayor comodidad y espacio en comparación con la pista general. Sin embargo, la realidad mostrada en los clips de plataformas como Instagram evidencia una presunta sobreventa de aforo que dejó a los fans VIP en peores condiciones que el resto del público.

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Hasta el momento, los organizadores del evento no han emitido un comunicado oficial para aclarar si se respetaron los límites de capacidad permitidos o si se produjo un fallo en la logística del control de accesos. Las críticas en las plataformas digitales no dejan de aumentar, y muchos de los damnificados ya exigen la devolución del importe de sus entradas, argumentando que se incumplieron drásticamente las condiciones del servicio premium que contrataron.

EL RETO LOGÍSTICO FRENTE A LA PRESIÓN DE LA GIRA

La gravedad del asunto escala por momentos, ya que el artista tiene programada de inmediato una segunda fecha consecutiva en el mismo recinto de Barcelona. Con miles de nuevos asistentes a punto de ingresar al estadio con los mismos pases de alto coste, la presión sobre la empresa promotora es máxima para evitar que las peligrosas aglomeraciones de la primera jornada se vuelvan a repetir en cuestión de horas. Los equipos técnicos trabajan a marchas forzadas para modificar el vallado perimetral y redistribuir los flujos de personal de seguridad en los accesos VIP antes de la apertura de puertas.

Además de la crisis inmediata en la ciudad condal, la organización corre a contrarreloj con la mirada puesta en Madrid, la siguiente gran parada de la gira. El puertorriqueño tiene programada una histórica tanda de diez conciertos consecutivos en el estadio Riyadh Air Metropolitano a partir del próximo fin de semana, lo que deja a los coordinadores apenas unos días de margen para reestructurar completamente la logística de los accesos y el diseño de las zonas premium. De no resolverse este fallo de distribución de espacio de manera inmediata, el caos vivido en Barcelona amenaza con replicarse a una escala mucho mayor en la capital, donde el volumen de público VIP diario será significativamente superior.

Bad Bunny en su última gira

Hasta el momento, ni la promotora oficial del evento ni los responsables del recinto han emitido un comunicado formal para aclarar si se respetaron los límites de capacidad permitidos por la normativa o si se produjo un fallo humano en el control de accesos. Las críticas en las plataformas digitales no dejan de aumentar minuto a minuto, y asociaciones de consumidores ya están asesorando a los damnificados, quienes exigen la devolución íntegra del importe de sus entradas, argumentando que se incumplieron drásticamente las condiciones del servicio premium que contrataron. La sombra de las sanciones administrativas planea ahora sobre una de las giras más lucrativas del año.

LOS PROBLEMAS DE SU REGRESO TRAS 7 AÑOS

Este preocupante colapso en los sectores más caros empaña el arranque en España del "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", la gira más ambiciosa en la carrera del puertorriqueño y que supone su regreso al país tras siete años de ausencia. Con una expectación sin precedentes que busca movilizar a más de 600.000 fans, el monumental despliegue del show —que incluye el innovador escenario móvil de “La Casita” para conectar con las zonas más alejadas— contrasta drásticamente con los graves problemas de movilidad sufridos por quienes pagaron los accesos premium. La promotora se enfrenta ahora al reto de subsanar estas deficiencias de manera inmediata si no quiere que el descontento empañe su histórica residencia de diez fechas consecutivas en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, convirtiendo lo que debería ser un hito de la música en vivo en un constante quebradero de cabeza logístico y legal.