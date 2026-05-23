Heredar la casa de tus padres te puede costar hasta 40.000 euros: herencia o donación

Si estás pensando en quedarte con la casa de tus padres, la factura fiscal puede oscilar entre 20.000 y 40.000 euros si no tomas la decisión adecuada. Un vídeo de la inmobiliaria Martí (Castellón) ha puesto el foco en algo que muchos jóvenes ignoran: cuando heredas, no solo firmas papeles, también desembolsas impuestos. Y la diferencia entre hacerlo por herencia o por donación en vida puede ser de miles de euros.

Heredar cuando fallecen: el impuesto que te puede pillar desprevenido

La vía clásica es la herencia. Cuando tus padres mueren, vas al notario, firmas los papeles y, acto seguido, Hacienda aplica el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (el tributo que se paga al recibir un patrimonio). Según la inmobiliaria, el pago puede oscilar entre 20.000 y 40.000 euros, dependiendo del valor del inmueble y, sobre todo, de la comunidad autónoma donde residas. Si no tienes ese dinero en efectivo, dos opciones: vender la casa o pedir un préstamo, con los intereses que eso conlleva.

Mucha gente descubre esto cuando ya es tarde. La herencia no llega con un pagaré, sino con una factura fiscal. Y sin planificación, el piso de toda la vida puede convertirse en un problema de liquidez que te fuerce a endeudarte justo cuando estás asimilando la pérdida.

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Donar en vida: planificar (y pagar menos impuestos en algunas comunidades)

La alternativa es la donación. Tus padres te ceden la vivienda mientras aún viven, lo que evita la sorpresa fiscal post mortem y permite negociar con la Agencia Tributaria en caliente. Lo que de verdad importa es en qué comunidad autónoma vives: cada una regula su propio Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y las diferencias son abismales.

En Madrid, por ejemplo, las bonificaciones para descendientes directos rozan el 99%, por lo que la tributación es casi simbólica. En Andalucía las reducciones son también muy amplias. Pero en otras comunidades como Cataluña, Asturias o Aragón, la cosa cambia. Allí, los tipos pueden superar el 20%, tanto en herencia como en donación. Por eso, antes de decidir nada, un notario y un asesor fiscal son tus mejores aliados.

¿Por qué la comunidad autónoma es lo que de verdad decide la factura?

El sistema español de impuestos sobre sucesiones y donaciones está cedido a las comunidades desde los años 90. Eso significa que las reglas no son iguales para un madrileño que para un catalán. Es una diferencia que puede suponer miles de euros de más o de menos, y que a menudo ni siquiera se conoce hasta que toca pagar.

Solo por nacer en Madrid, la factura puede ser irrisoria frente a lo que le costaría a alguien que viva en Barcelona. No es una cuestión de renta, sino de domicilio. Mientras algunos gobiernos autonómicos apuestan por suprimir casi el impuesto para favorecer el ahorro familiar, otros lo mantienen como fuente de ingresos. La planificación, por tanto, es clave, y no se reduce a un vídeo de TikTok: hay que sentarse con los padres, mirar la fiscalidad real y, si conviene, adelantar la donación con el consejo de un profesional.

La mayoría de los casos acaba en sorpresa desagradable precisamente por confiar en que la herencia se resolverá sola. Y no es así. Hablar de dinero con la familia nunca es fácil, pero evitar el asunto puede salirte muy caro.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)