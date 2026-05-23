Cámaras en la comunidad de vecinos: puedes apelar si no das tu acuerdo según la LPH

Si tu vecino o la comunidad ha instalado cámaras en el portal o la terraza y no diste tu consentimiento, no estás indefenso. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH, la normativa que regula la convivencia en las comunidades de propietarios) exige un mínimo de tres quintos de los propietarios para colocar videovigilancia en las zonas comunes. Y si no se respeta ese quorum, puedes impugnarlo.

¿Qué dice exactamente la Ley de Propiedad Horizontal?

Vamos al grano. El artículo 17.3 de la LPH establece que la instalación de sistemas de videovigilancia en elementos comunes (portales, pasillos, ascensores, jardines o piscinas) necesita el voto favorable de, al menos, tres quintos del total de propietarios. Eso sí, la ley también exige que el sistema respete la intimidad de los vecinos: no se pueden grabar viviendas privadas ni captar imágenes que permitan espiar hábitos diarios. Si la cámara apunta directamente a tu ventana o a la puerta de tu piso, hay una vulneración clara.

Hay un matiz importante: si la comunidad aprueba el acuerdo con los votos necesarios, los propietarios que votaron en contra están igualmente obligados a contribuir a los gastos de instalación y mantenimiento, salvo que el coste supere cuatro mensualidades ordinarias. O sea, que aunque te opongas, si la mayoría cualificada lo decide, toca pasar por caja. Pero ahí no acaba todo: si no diste tu consentimiento y crees que el acuerdo vulnera tu intimidad o se tomó sin el quorum, puedes impugnarlo judicialmente en el plazo de tres meses desde que se te notifica.

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¿Y si tu vecino ya ha colocado las cámaras?

A veces la cámara no la pone la comunidad sino un vecino en concreto, en la puerta de su casa o en el rellano. Aquí la cosa cambia. La LPH no prohíbe expresamente que un propietario instale una cámara en su vivienda (puerta incluida), pero siempre que no grabe zonas comunes más allá de lo estrictamente necesario para la seguridad de su hogar. Si el dispositivo capta el pasillo comunitario de forma indiscriminada, la entrada de otros pisos o los hábitos de los demás vecinos, la comunidad puede exigir su retirada, por mayoría simple, y sin necesidad de un quorum reforzado.

En la práctica, muchos conflictos empiezan así: un vecino coloca una mirilla digital con grabación continua, o una cámara que apunta al ascensor, y el resto se siente vigilado. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado en varias ocasiones a comunidades y particulares por no respetar el principio de proporcionalidad y por tratar imágenes sin base legal. Así que, aunque te suene a rollo burocrático, la AEPD es tu aliada si la situación se desmadra.

El problema de fondo: la ley está bien pero la convivencia no tanto

Aquí llega el punto peliagudo. La LPH es clara: 3/5 y protección de la intimidad. Pero en comunidades pequeñas, con pocos vecinos, a menudo se aprueban acuerdos de palabra o sin acta, y ahí es donde la cosa se embarra. Si no hay un registro formal de la votación, impugnar se convierte en una batalla de testimonios. Y ya sabemos cómo funcionan esas: él dijo, ella dijo, y el administrador que no estaba.

Tampoco ayuda que muchos propietarios desconozcan sus derechos. Según el Consejo General del Notariado, los conflictos por videovigilancia son uno de los motivos más recurrentes de consulta en las juntas de propietarios, justo por detrás de las obras y los ruidos. Y es lógico: meter una cámara es barato, pero el coste emocional de sentirse observado en tu propia casa puede ser altísimo.

En mi opinión, la norma acierta al poner una mayoría reforzada, pero se queda corta en la práctica diaria porque muchos acuerdos se toman sin asesoramiento jurídico y sin acta formal. Si estás en esta situación, mi consejo es que, antes de que los ánimos se calienten, pidas copia del acta de la junta donde se aprobó la instalación. Si no existe, la cámara está ilegalmente colocada y tienes todas las de ganar en un procedimiento judicial sencillo.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)