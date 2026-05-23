Banco de España alerta: si fallece un titular de cuenta conjunta, los demás no pueden sacar dinero sin permiso de herederos

Si compartes cuenta bancaria con alguien y ese alguien muere, no puedes ir al cajero y sacar el dinero como si nada. Aunque tu nombre figure como titular, el Banco de España acaba de recordar que necesitas el permiso de todos los herederos legales para disponer del saldo, aunque sea para pagar el entierro o la hipoteca.

¿Qué ha dicho exactamente el Banco de España?

El supervisor ha emitido una aclaración que ha pillado por sorpresa a muchos. La normativa es clara: cuando fallece un titular de una cuenta conjunta, el dinero que hay en ella no pasa automáticamente al otro cotitular. Legalmente, forma parte de la herencia del fallecido y debe gestionarse según las reglas del testamento o, si no lo hay, según la ley de sucesiones.

Esto significa que el banco bloquea la cuenta hasta que los herederos legales (los que tienen derecho a heredar según la ley) den su autorización expresa. Sin ese documento, el superviviente no puede retirar ni un euro. Y aquí está el detalle: los herederos no son necesariamente el cotitular sobreviviente. Si el fallecido tiene hijos, cónyuge o padres, son esas personas las que deben decidir.

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Por eso, cada vez son más los jóvenes que se topan con este muro cuando pierden a un progenitor. Y es que la mayoría de las personas desconoce esta regla básica de las cuentas compartidas, de ahí que el Banco de España haya decidido poner el foco.

Cómo te afecta en la práctica

Pongamos un caso muy común. Tienes 28 años y una cuenta compartida con tu madre. De repente, ella fallece. Intentas pagar el alquiler o cubrir gastos urgentes, pero el banco te dice que no puedes tocar el dinero hasta que presentes un documento firmado por todos los herederos, incluidos quizá tus hermanos. Aunque la cuenta esté a nombre de los dos.

En la vida real, esto puede desencadenar tensiones familiares y problemas de liquidez en el peor momento. Aunque la intención de la madre fuera que tú tuvieras acceso, la ley protege a todos los herederos por igual y evita que alguien se salte el proceso sucesorio. Y lo que es peor, el cotitular puede quedarse sin acceso a su propio dinero durante semanas.

A efectos prácticos, lo que importa no es el nombre en la cuenta, sino quién hereda. Si el fallecido deja testamento y designa heredero universal al cotitular, el proceso se agiliza. Pero si no hay testamento (abintestato), la ley establece un orden sucesorio que puede incluir a familiares con los que el cotitular no tiene buena relación. En ese escenario, desbloquear el dinero puede llevar meses.

Por qué esto pilla por sorpresa y qué dice la ley

La confusión viene de creer que una cuenta conjunta funciona como un bien en común que hereda el superviviente. Pero no es así. En el momento del fallecimiento, la mitad (o la parte proporcional) del saldo se considera propiedad del causante y entra en su masa hereditaria. El banco, para evitar problemas legales, congela la cuenta hasta que se aclare quién es el dueño definitivo de esos fondos.

Esta práctica no es nueva. Ya en 2023, el propio Banco de España emitió un comunicado similar recordando que las cuentas compartidas no se transmiten automáticamente. Desde entonces, los juzgados han visto casos de herederos que reclaman su parte y bancos sancionados por liberar dinero sin autorización. La reciente nota solo actualiza y refuerza el criterio.

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Así que, más que una polémica, estamos ante una llamada de atención útil para planificar bien las finanzas familiares. Con esto, el banco no crea un problema nuevo, sino que recuerda una realidad jurídica que muchas familias ignoran hasta que les toca.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)