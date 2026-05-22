Jota Peleteiro y Ajla Etemovic rompen: el divorcio que no ha soportado la presión mediática

Jota y Ajla llevaban meses en la cuerda floja. Según fuentes cercanas a la revista ambos han pedido un respiro. «No han soportado la presión y han cedido a su deseo de darse un tiempo y tomar caminos separados», asegura Diez Minutos. Es decir, la presión mediática ha sido el detonante. Ni terceras personas ni desencuentros graves; simplemente, el foco ha abrasado la relación. Para más contexto sobre la trayectoria de Jota Peleteiro, el exfutbolista acumula ya varios titulares por sus relaciones pasadas.

La presión mediática: más que un rumor

Desde que Jota Peleteiro, ex del Valencia o del Getafe, y la modelo Ajla Etemovic hicieron oficial su relación, cada paso se convirtió en titular. Cada foto, cada story, cada gesto se analizaba al milímetro. La pareja ha vivido con una exposición brutal, y eso desgasta. Tanto, que han preferido poner tierra de por medio antes de que la cosa pasara a mayores.

Cuando el amor no puede con los titulares

El divorcio de Jota y Ajla nos recuerda a otras rupturas fulminantes en el mundo del famoseo español. La presión mediática puede ser más destructiva que una infidelidad. Pensemos en la separación de Adara Molinero y Gianmarco o en los vaivenes de Kiko Matamoros y Makoke. Cuando cada cena, cada viaje y cada silencio se interpreta como un culebrón, la pareja se convierte en un producto, y así es imposible construir nada sólido. En la redacción creemos que ha sido una decisión madura: cuando el amor se apaga bajo los focos, salir corriendo no es cobardía, es sentido común.

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