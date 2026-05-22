Hace hasta 34 grados en el norte, pero la AEMET habla de la llegada de una DANA

Las altas temperaturas marcarán la jornada de este viernes en buena parte de España, especialmente en el norte y en el interior peninsular, donde se han activado avisos por calor que, en algunos puntos, será inusualmente elevado para esta época del año, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el litoral cantábrico, las provincias de Asturias, Cantabria y Vizcaya alcanzarán los 34 grados, mientras que los termómetros subirán hasta los 36ºC en Orense y Zaragoza y llegarán a los 38ºC en Badajoz. La Aemet advierte de que las temperaturas serán elevadas para las fechas, superando los 34-36ºC en amplias zonas del cuadrante suroeste, en las depresiones del nordeste, en áreas del interior cantábrico y en puntos de Galicia.

Además del calor, el episodio vendrá acompañado de fenómenos tormentosos. Asturias y Lugo estarán en aviso por chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes y acompañarse de granizo, especialmente durante la tarde.

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Tormentas en el noroeste y calima en Canarias

La estabilidad atmosférica se mantendrá en general en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, aunque la formación de una depresión aislada en niveles altos (dana) tenderá a incrementar la nubosidad en el extremo noroeste peninsular. Allí se esperan chubascos y tormentas vespertinos en Galicia y zonas próximas, con probabilidad de que sean fuertes y con granizo en el este de la comunidad y el oeste de Asturias.

La presencia de esta dana también favorecerá la entrada de intervalos de nubes altas en el resto de la Península y, por la tarde, el desarrollo de nubosidad de evolución en áreas montañosas del centro y norte, donde no se descarta algún chubasco ocasional en el Pirineo. En Baleares y en los litorales de Cataluña se prevén intervalos de nubes bajas con posibles brumas o bancos de niebla costeros.

En Canarias, el norte de las islas registrará intervalos de nubes bajas, mientras que el archipiélago se verá afectado además por la presencia de calima. En cuanto al viento, soplará del norte con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en las islas.

En la Península, predominarán los vientos de componentes este y sur, moderados en los litorales cantábricos —donde se espera una brusca rolada a oeste con posibles rachas muy fuertes—, así como en las costas del sur peninsular y en los interiores de Málaga y Cádiz. El viento de levante en el Estrecho pondrá en situación de riesgo por oleaje a la provincia de Cádiz, con intervalos de viento fuerte también en puntos de Alborán y en el entorno del propio Estrecho. En el resto del país, el viento se mantendrá en general flojo.

Las temperaturas aumentarán de forma ligera en la mayor parte del territorio. El ascenso será más acusado en las máximas del litoral cantábrico y del tercio noroeste, mientras que las mínimas subirán sobre todo en el resto del tercio norte. La combinación de este aumento térmico, la estabilidad generalizada y los avisos por tormentas en el noroeste configura un escenario marcado por un calor veraniego adelantado y por la posibilidad de episodios tormentosos localmente intensos.