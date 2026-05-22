Kylie Jenner suelta un "daddy" a Timothée Chalamet por su nuevo look y las redes estallan

Kylie Jenner ha sacudido Twitter con un piropo de órdago: llamó 'daddy' a Timothée Chalamet por su nuevo look.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Una sola palabra ha bastado para que se monte la mundial. Kylie Jenner no suele tirar los tejos en público a su chico, y soltar ese 'daddy' tiene más intención que un mensaje directo. Internet está que echa humo y nosotros recopilando los mejores memes.

El vídeo que ha hecho saltar las alarmas

Todo empezó con la llegada de Timothée Chalamet al Madison Square Garden para el primer partido de las Finales de Conferencia Este entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers. El actor de Marty Supreme apareció con un corte de pelo radical y la cara perfectamente afeitada. El cambio es notable, y el vídeo que subió el TikTok de Page Six acumula millones de reproducciones en menos de 24 horas.

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Y justo debajo, un comentario que ha elevado la temperatura de la red social: 'daddy'. Solo eso. Kylie Jenner, sin más contexto, soltó esa palabra y las notificaciones empezaron a volar.

El gesto no es baladí. La empresaria, de 28 años, no suele prodigarse en halagos tan directos hacia el que es su pareja desde hace más de un año. El hecho de que lo haya dejado por escrito en una plataforma donde medio millón de personas lo han visto en minutos da una pista de lo mucho que le ha gustado el cambio.

Qué significa 'daddy' y por qué ha revolucionado internet

Para quien no esté al día, 'daddy' va mucho más allá de 'papá'. En el argot de redes, implica una mezcla de atracción, poder y un punto de sumisión que ha encendido a los fans.

No es la primera vez que una celebrity llama 'daddy' a su pareja, pero el perfil discreto de Chalamet y la naturalidad con la que Kylie ha soltado el comentario le han dado una capa extra de morbo. Las cuentas de fans ya han rescatado viejos tuits del actor hablando de privacidad, y el contraste es brutal.

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde hilos en X analizando cada ángulo del nuevo look hasta comparaciones con otras parejas del clan Kardashian. La mayoría coincide en que es la primera vez que vemos a Kylie tan desatada en público. Y la palabra 'daddy' ya es tendencia mundial.

La pareja 'low profile' que acaba de subir la temperatura

Hasta ahora, Kylie y Timothée habían mantenido una relación casi secreta, con apariciones esporádicas y sin confirmación oficial más allá de algún beso robado. Este gesto, tan explícito, parece un guiño a los fans que llevan meses pidiendo más contenido de la pareja.

Fuentes cercanas apuntan a que el actor, de 30 años, está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales —con varios estrenos en cartera— y el cambio de imagen podría ser parte de una estrategia de promoción. Pero el comentario de Kylie tiene toda la pinta de ser espontáneo y viral sin libreto.

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No es la primera vez que el clan Jenner-Kardashian utiliza las redes para marcar territorio en una relación, pero sí es la primera en la que el envío es tan directo y sin filtro. Y el novio, lejos de esquivarlo, ha dejado que el asunto corra como la pólvora.

Ahora, la gran pregunta es si Timothée responderá. De momento, silencio en su perfil, lo que solo añade más misterio. Los próximos días prometen nuevos capítulos de esta telenovela 2.0.

El chisme en 3 claves (TL;DR)