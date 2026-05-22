Firefox Project Nova ya se puede probar: así es su mayor rediseño visual en años

Veinte años después de desafiar a Internet Explorer, a Firefox le ha entrado el espíritu de agencia de branding. Project Nova es el rediseño más ambicioso que Mozilla ha cocinado en más de una década y, por suerte, ya no toca esperar al último trimestre del año para probarlo. La compañía acaba de liberar la actualización en su canal Nightly, ese laboratorio de ideas donde Firefox se quita la corbata y se arriesga.

El anuncio oficial, vía el blog de Mozilla, promete hacer el navegador «más limpio, cálido, rápido y adaptable». Y a fe que lo intenta: pestañas redondeadas con un degradado sutil, menús unificados y una paleta de colores que se inspiran en la sensación del fuego. La pestaña activa tiene más presencia, los controles se sienten parte de un mismo sistema y el morado profundo con destellos cálidos le da un aire a Firefox Focus, el hermano pequeño privado para móviles. El resultado es un soplo de aire fresco sin perder la identidad de zorro astuto.

Lo nuevo: pestañas curvas y colores que queman

El cambio se nota nada más abrir el navegador. Las pestañas dejan atrás los bordes afilados y adoptan una forma más suave, con un degradado que empuja la vista hacia la pestaña activa. Los menús, los paneles laterales y hasta los diálogos de configuración comparten ahora un lenguaje visual común. Mozilla dice que ha buscado inspiración en el fuego: tonos morados profundos, toques cálidos y una paleta que recuerda a una hoguera controlada. ¿El objetivo? Que el navegador sea «más limpio, cálido, rápido y adaptable».

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Pero no todo es maquillaje. Project Nova trae de vuelta el modo compacto, aquella opción que Mozilla eliminó hace unos años y que una legión de usuarios echaba de menos. Si eres de los que prefieren que los controles ocupen el mínimo espacio posible, esta es tu victoria. También se suma una mayor personalización: nuevos temas, fondos de pantalla y la posibilidad de ajustar la forma de los elementos de la interfaz. Vamos, que puedes dejar el navegador casi tan a tu gusto como el escritorio de Linux un domingo por la tarde.

Privacidad blindada, velocidad a tope

Mozilla no ha olvidado sus raíces antirrastreo. La VPN integrada y el modo de navegación privada se quedan a un clic, y el menú de ajustes se ha reordenado para que protecciones como el antirrastreo sean más fáciles de entender y configurar . Por último, si no te interesa ninguna función de IA, también podrás desactivarla desde ese mismo menú. Es un guiño directo a quienes huyen de la sobrecarga algorítmica de otros navegadores.

En términos de rendimiento, la compañía afirma que en el último año mejoró los tiempos de carga del contenido principal en un 9%. Bloquear rastreadores no solo protege tus datos, sino que hace que las páginas carguen más rápido porque hay menos basura publicitaria que descargar. La coherencia entre dispositivos también está asegurada: aunque el rediseño luce especialmente en escritorio, los ajustes de colores, iconos y distribución llegarán a móviles para que la experiencia sea uniforme.

Por qué Mozilla se juega el tipo con este lavado de cara

Project Nova no es solo un cambio estético: es una declaración de principios en un mercado dominado por Chromium. Mientras Google y Microsoft llenan sus navegadores de IA generativa y asistentes que se cuelan en cada pestaña, Firefox dobla la apuesta por la privacidad tangible y la personalización real. El rediseño visual puede parecer superficial, pero en realidad refuerza los cuatro pilares históricos de Mozilla: independencia, personalización, privacidad y control del usuario. La gran pregunta es si este lavado de cara bastará para recuperar a los que se fueron a Chrome por costumbre o si se quedará como una actualización de culto para los fieles del zorro.

El propio lema del proyecto lo deja claro: «Una nova puede parecer una nueva estrella, pero proviene de materia existente. Es una renovación, no un reemplazo». No es un Firefox nuevo, sino el mismo navegador recordándonos que sigue en pie y con ganas de pelear. Si te pica la curiosidad, puedes probarlo ya descargando Firefox Nightly desde la web oficial de Mozilla. Una vez instalado, abre about:config, busca la entrada browser.nova.enabled y cambia el valor a true. Eso sí, recuerda que es una versión experimental: puede tener fallos, pero la experiencia vale la pena para los impacientes.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7.5/10. Mozilla acierta al aunar modernidad visual con su ADN antirrastreo, pero el impacto final dependerá de si el usuario medio percibe una mejora real o solo un cambio de aires. Los fans del modo compacto llevan años esperando y esta actualización les dará una alegría inesperada. Si eres de esos, suma medio punto.

El resumen para vagos (TL;DR)