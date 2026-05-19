Arcane elimina 'Remember Me' de su banda sonora tras la detención de d4vd

En Arcane hasta las decisiones creativas están malditas: ahora eliminan una de sus canciones más icónicas porque el artista está acusado de asesinato. Así, sin paños calientes.

La canción es Remember Me, un tema que sonó hasta la saciedad durante la segunda temporada y que se había convertido en la banda sonora emocional de la serie. Pero su intérprete, el rapero estadounidense d4vd, fue arrestado en abril por el asesinato de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de California cuyo cuerpo apareció en su Tesla el pasado septiembre. El juicio arrancará en junio y, mientras tanto, Netflix y Riot Games han empezado a borrar la canción de todas las plataformas oficiales: Apple Music, YouTube, listas de reproducción…

Lo que ha pasado con 'Remember Me' y d4vd

La noticia no es un rumor de foreros: es una realidad que avanza en silencio. La serie, producida por el estudio Fortiche, mantiene la pista de audio dentro del capítulo, pero la presencia en plataformas externas ha desaparecido por completo. Una estrategia de contención de daños que, sinceramente, se veía venir desde el minuto uno.

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David Burke, nombre real de d4vd, era un artista en pleno ascenso. Su canción había superado los 100 millones de escuchas en Spotify y estaba ligada a una de las escenas más emotivas de la temporada final. Ahora, el recuerdo de Remember Me está en en entredicho, y las marcas detrás de la serie prefieren que no se recuerde nada. Ironía máxima.

Netflix y Riot pasan la esponja (pero no del todo)

La decisión de retirar el tema de las plataformas tiene lógica comercial y reputacional: nadie quiere que un producto cultural se asocie a un caso de asesinato. Pero la cuestión es peliaguda porque Remember Me no es una canción de relleno; es uno de los temas centrales de la narrativa de Arcane, vinculado a la identidad de Jinx y Vi. Borrarla de YouTube es fácil, pero quitarla del episodio sería una pesadilla técnica y artística.

Por ahora ni Netflix ni Riot han emitido un comunicado oficial, pero la mayoría de las canciones ha desaparecido de los servicios de streaming sin hacer ruido. La pregunta es inevitable: ¿cambiarán la pista en una futura reedición? Porque el trabajo de postproducción sería titánico, pero el silencio actual deja todas las opciones abiertas. Y mientras Riot prepara sus próximas series basadas en Noxus, Jonia o Demacia, este tropiezo sirve de recordatorio: la música importa, pero el contexto legal, más.

El precedente de la cancelación cultural en bandas sonoras

Esto no es nuevo. En 2017, Baby Driver eliminó a Kevin Spacey de su historia en mitad de la promoción. R. Kelly vio cómo sus temas desaparecían de playlists oficiales tras las acusaciones de abuso. Y hace poco, Spotify descafeinó la presencia de Chris Brown en varias compilaciones. La industria del entretenimiento sabe que la música es lo primero que se sacrifica en un escándalo.

En el caso de Arcane, la paradoja es doble: la canción se titula «Recuérdame» y justo ahora lo que quieren es que no la recuerdes. Si el juicio de d4vd termina en condena, lo más probable es que Remember Me pase a ser una nota al margen, como un cameo incómodo que todos prefieren olvidar. Pero mientras tanto, la serie sigue ahí, con la canción intacta, esperando a que nadie mire demasiado.

El resumen para vagos (TL;DR)