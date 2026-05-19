Sardinas, omega 3 y cerebro: el doctor Rodrigo Arteaga recomienda comerlas 2-3 veces por semana

El doctor Rodrigo Arteaga, experto en longevidad, lo tiene clarísimo: sardinas, 2-3 veces por semana, es lo mejor para tu cerebro. Y no es una ocurrencia: detrás hay décadas de investigación sobre el omega-3 DHA y su papel en la memoria.

Vale, ya sé lo que estás pensando: “¿Sardinas en lata? ¿Eso también sirve?”. Sí, y de hecho el propio Arteaga lo recomienda porque es accesible, barato y conserva todo el omega-3. Yo mismo he empezado a comprarlas de las de toda la vida del súper, y te cuento por qué.

Por qué el omega-3 de las sardinas es 'pura gasolina para tus neuronas'

El cerebro es un órgano muy caprichoso con la grasa. No le vale cualquier cosa: necesita DHA, un tipo de omega-3 que forma parte literal de las membranas de tus neuronas. Las sardinas, tanto frescas como en conserva, son una mina de DHA y EPA, dos ácidos grasos que tu cuerpo no puede fabricar solo.

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Según el doctor, 'el omega-3, especialmente el DHA, forma parte de tus neuronas', como explica en su canal de YouTube. Y no es un consejo sacado de la manga: múltiples estudios vinculan un mayor consumo de pescado azul con menor deterioro cognitivo y menor riesgo de demencia. Así que sí, la lata de sardinas que tienes en la despensa es un seguro de vida para tu cabeza.

Lo que más me gusta de esta recomendación es que no te pide que te gastes un dineral en salmón salvaje. La sardina enlatada es humilde, pero cumple de sobra. Además, 2-3 veces por semana es una frecuencia realista, no como los planes imposibles de comer pescado todos los días.

Los otros cuatro alimentos que cuidan tu memoria sin venderte nada raro

No solo de sardinas vive el cerebro. El doctor Arteaga completa su lista con cuatro imprescindibles que también tienes en cualquier supermercado.

Huevos. Son la mejor fuente natural de colina, una vitamina del grupo B que tu cerebro necesita para producir acetilcolina, clave para la atención y el aprendizaje. Vamos, que un huevo revuelto con las sardinas en lata te montas una cena antialzheimer en diez minutos.

Arándanos. Cargados de polifenoles, esos antioxidantes que protegen los vasos sanguíneos que riegan tu cerebro. Y lo que mas importa no es comer un kilo al día, sino la constancia: un puñado fresco o congelado en el yogur ya hace su trabajo.

Aceite de oliva virgen extra. El oro líquido de la dieta mediterránea aporta grasas saludables y polifenoles. El doctor lo recomienda como base de cocina diaria y, la verdad, aquí en España no hay excusa.

Espinacas. Los vegetales de hoja verde son los grandes olvidados. Las espinacas, en concreto, son ricas en folato, vitamina K y luteína, tres nutrientes que se asocian con un envejecimiento cerebral más lento. Un puñado en la tortilla o en el salteado de la cena marca la diferencia.

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¿Basta con una lata a la semana? Lo que el experto recomienda y lo que dice la ciencia

Aquí no hay medias tintas: la recomendación de Arteaga es clara, comer sardinas dos o tres veces por semana. Y las fuentes científicas lo respaldan. No es que una lata no sirva de nada, pero la dosis hace el veneno… y la protección. La constancia es la clave para notar efectos reales en la memoria a largo plazo.

Personalmente, me he impuesto la regla de dos latas por semana, una el martes como segundo plato y otra el viernes en una tosta. Es fácil, rápido y no me arruina la nevera. Y si un día falto, no pasa nada: es la media semanal lo que cuenta.

🧠 Para soltarlo en la cena

Comer sardinas dos o tres veces por semana protege tu memoria.