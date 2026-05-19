El escándalo de violación en 'Casados a primera vista' de Reino Unido: las concursantes rompen su silencio

La versión británica de 'Casados a primera vista' ha estallado por los aires esta semana. Tres mujeres que participaron en el reality de Channel 4 han revelado a la BBC que fueron agredidas sexualmente durante la grabación y que la productora no hizo nada para protegerlas. Lo contaron anoche en el programa Panorama. Y la cadena, en cuestión de horas, ha retirado todos los episodios de su plataforma.

Lo que cuentan las víctimas del reality

En 'Casados a primera vista' UK, solteros se casan con desconocidos y conviven en una luna de miel grabada 24/7. El formato, que en España emite Antena 3, aquí ha saltado por un agujero mucho más oscuro. Una de las denunciantes, a la que la BBC llama Lizzie para proteger su identidad, relata que el sexo con su pareja televisiva se volvió violento: “Me obligó a tener relaciones después de decirle que no quería”. Lo que vino después es aún más escalofriante: el hombre la amenazó con que “alguien le arrojaría ácido” si contaba lo sucedido.

Otra víctima, apodada Chloe, denunció la violación directamente a Channel 4 y a CPL, la productora. Y aún así, los episodios con su agresor se emitieron. La tercera, Shona Manderson, que ha dado la cara con su nombre real, acusa a su pareja de haberse “extralimitado” y de un comportamiento “controlador” durante todo el experimento.

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Channel 4 se apresura a borrar las pruebas

Horas después de la emisión de Panorama, Channel 4 retiró todos los episodios de las temporadas anteriores de su servicio bajo demanda y limpió las redes sociales del programa. En un comunicado, la directora ejecutiva Priya Dogra defendió que actuaron “con rapidez, de forma adecuada y con sensibilidad”. Pero también admitieron que conocían las acusaciones de conducta inapropiada desde abril y que los acusados las habían “negado”. Vamos, que hasta que no ha habido un programa de la BBC no han hecho el movimiento.

El deber de cuidado, la gran asignatura pendiente del reality

El caso de 'Casados a primera vista' UK no es un accidente aislado. La televisión británica arrastra una larga lista de polémicas sobre el bienestar psicológico de los concursantes. Desde los suicidios de participantes de Love Island hasta las denuncias por acoso en Gran Hermano, el debate sobre hasta dónde puede llegar un formato en busca de drama está más vivo que nunca. Aquí, en España, aún nos acordamos del abandono de un concursante de 'La isla de las tentaciones' por un ataque de ansiedad en directo. Pero hablar de violación es otro nivel.

Lizzie, Chloe y Shona buscan emprender acciones legales. Sus testimonios no solo ponen en jaque a Channel 4 y CPL. Obligan a toda la industria a plantearse si el consentimiento dentro de un plató es algo que se mide igual que fuera. La respuesta debería ser obvia pero a la vista está que no.

El chisme en 3 claves (TL;DR)