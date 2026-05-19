Adidas Courtwave: las zapatillas old money que superan a las Samba por solo 60 €

Reconócelo, a estas alturas las Adidas Courtwave empiezan a cansar hasta a las más fieles. Yo misma las he llevado hasta la saciedad, pero cuando vi las nuevas Adidas Courtwave supe que había llegado el relevo generacional de las zapatillas blancas con aire clásico. Y encima cuestan 60 euros.

Qué tienen las Courtwave que no tengan las Samba (y por qué nos flipan)

Las Adidas Courtwave son la respuesta de la firma alemana a todas las que pedíamos un modelo minimalista pero con un punto diferente. La silueta se parece a las Samba en lo básico —son bajas, de piel sintética y con la puntera redondeada—, pero el detalle plateado en las tres bandas laterales les da un toque mucho más refinado. Olvídate del ante gris o de los colores estridentes: aquí el blanco roto es el protagonista absoluto, y eso las convierte en las aliadas perfectas para el armario estilo old money que tanto nos gusta.

Además, la comodidad es un puntazo. La suela es de caucho y la plantilla acolchada se nota desde el primer paso. No son las típicas zapatillas que necesitan un mes de rodaje. Te las pones y parece que lleves calzando semanas sin rozaduras.

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Con qué llevarlas para clavar el estilo old money sin parecer un cuadro

El estilo old money pide naturalidad, tejidos nobles y un punto desenfadado pero elegante. Con estas Courtwave, la combinación infalible es una falda de raso en tono amarillo mantequilla o champán (sí, como la de Massimo Dutti que todas tenemos fichada) y una camiseta blanca básica. El contraste entre la fluidez de la falda y la deportividad de la zapatilla es justo lo que buscas.

Para un look más sporty pero igual de classy, unos shorts de felpa en blanco hueso son la opción ganadora. Añade una americana oversize de lino —otra vez, blanco o crudo— y tendrás un conjunto de diez sin esfuerzo. Queda bien con todo, incluso con vaqueros rectos y una camisa abotonada a medio abrochar. La clave está en mantener la paleta de colores neutros y dejar que el detalle plateado de las zapatillas haga el resto.

La opinión de Qué!: ¿compra maestra o capricho pasajero?

Aquí no hay debate. Las Adidas Courtwave tienen el sello de ‘compra sensata’. Por 60 euros, te llevas unas zapatillas de la calidad de Adidas, con un diseño que no pasa de moda y que combina con el 90% del armario. Las Samba llevan años reinando, pero estas Courtwave llegan con un aire más fresco y, sobre todo, sin el riesgo de cruzarte con otras 15 personas que las llevan igual.

Ojo, no son las zapatillas más rompedoras del mercado, pero esa es precisamente su gracia: son atemporales. Si buscas un calzado que aguante temporadas sin despeinarse y que te saque de un apuro cualquier mañana de lunes, esta es tu apuesta. Y el precio es un chollo que no duele nada.

🛒 Directo al grano

Precio: 60 €. Dónde encontrarlas: web de Adidas y tiendas físicas seleccionadas. No hay fecha de fin de campaña porque son parte del catálogo fijo, así que puedes respirar tranquila.