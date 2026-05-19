Miguel Ángel Muñoz arde en llamas en 'El Desafío' y el público enloquece

Vamos a ir al grano: las imágenes que se vieron anoche en El Hormiguero son de las que te hacen soltar un taco. Miguel Ángel Muñoz, en calzoncillos, embadurnado en gel térmico y literalmente envuelto en llamas. Sí, así empieza la nueva temporada de 'El Desafío', el programa que se ha propuesto que ningún famoso salga indemne.

Una escena de película de acción... pero sin doble

El adelanto mostrado por Roberto Leal mostraba al actor y presentador desnudo de cintura para arriba, temblando mientras le aplicaban el gel de protección térmica que usan los especialistas de cine. Ese ungüento da apenas un minuto de margen antes de que el calor empiece a hacer daño. Y después, fuego real. Le prendieron la espalda y el pecho, y Muñoz tuvo que arrastrarse por un túnel de arena para ir recogiendo las piezas de un extintor. El objetivo: montarlo al final del recorrido y apagar las llamas antes de llevarse un susto de verdad.

Lo que se escuchó en ese momento no fue un guion: '¡Joder, joder!', gritaba Muñoz mientras el tiempo corría y las llamas apretaban. El público del plató de Pablo Motos se quedó en silencio absoluto, y en redes el clip ya acumula miles de reproducciones en menos de un día.

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[SPOILER] Uno de los momentazos de @miguelamunoz en la pedazo de temporada de @eldesafioa3 que nos espera el año que viene #RobertoLealEH pic.twitter.com/fRD5lXrn4c — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 18, 2026

Adiós al buenrollismo: 'ajuste de cuentas' y a temblar

Roberto Leal, que además de presentar Pasapalabra es el maestro de ceremonias de esta locura, aprovechó para soltar otra bomba: en esta edición habrá una nueva norma demoledora. Se llama 'ajuste de cuentas' y obliga a cada concursante a quitarle cinco puntos a un compañero. Así, sin anestesia. 'Son jabatos y dijeron que sí en su día, pero ahora se estarán arrepintiendo', comentaba Leal entre risas, confi rmando que el buenrollismo va a saltar por los aires. La regla inyecta una tensión extra que promete dar mucho juego.

'El Desafío', ese programa donde vale todo menos aburrirse

Llevamos ya varias temporadas viendo a los famosos tirarse por toboganes de agua helada, bucear sin aire o colgarse de arneses a diez metros de altura. Pero prenderle fuego a un concursante y hacerle buscar un extintor contrarreloj es otro nivel de bestialidad televisiva. El formato, lejos de domesticarse, sube cada año la apuesta, y en un panorama saturado de realities insulsos, El Desafío se ha convertido en ese guilty pleasure que todo el mundo ve pero pocos confiesan.

La jugada de Antena 3 es hábil: mostrar ahora este avance, con el morbo del fuego y la promesa de traiciones entre compañeros, es justo lo que necesitaban para que las redes no hablen de otra cosa. El adelanto cumple su propósito: nos ha dejado con la boca abierta y esperando el estreno. Ahora solo falta saber quién será el primer damnificado del 'ajuste de cuentas' y y ver si Muñoz consigue salir indemne de la hoguera. Vamos a estar muy pendientes.

El chisme en 3 claves (TL;DR)