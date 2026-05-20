El termómetro marcará cifras propias de verano en numerosas capitales de provincia

La previsión meteorológica de la AEMET para este miércoles 20 nos presenta un panorama dominado por la estabilidad atmosférica, impulsada por un anticiclón centrado en Europa. Esta situación implica un aumento generalizado de las temperaturas en la península ibérica, con valores que alcanzarán los 30 grados centígrados en numerosas capitales de provincia. Particularmente, se esperan temperaturas elevadas en ciudades como Badajoz y Sevilla, donde el termómetro podría llegar a los 35 grados, así como en Córdoba, Zaragoza, Toledo y Murcia, con máximas de 33 grados.

La influencia del anticiclón garantizará un tiempo estable en la mayor parte de la península, con cielos despejados o con intervalos de nubes altas. Esta condición facilitará la radiación solar directa, contribuyendo al aumento de las temperaturas. Sin embargo, se prevén algunas excepciones en el extremo norte, los litorales del Mediterráneo y Baleares, donde persistirá cierta nubosidad baja, aunque con tendencia a disiparse a lo largo del día. En las zonas de montaña, se espera el desarrollo de nubosidad de evolución, con la posibilidad de chubascos aislados, especialmente en los Pirineos orientales, donde podrían ser localmente fuertes.

Los bancos de niebla matinales son un fenómeno atmosférico común en situaciones anticiclónicas, especialmente en el norte peninsular, Baleares y Alborán. Estas nieblas se forman debido al enfriamiento nocturno de la superficie terrestre, que provoca la condensación del vapor de agua presente en el aire. La niebla puede reducir la visibilidad y afectar al tráfico, por lo que es importante extremar las precauciones.

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AUMENTO DE TEMPERATURAS

El aumento generalizado de las temperaturas es una de las principales características de la previsión meteorológica para este miércoles. La influencia del anticiclón y la ausencia de nubosidad favorecen la radiación solar directa, lo que se traduce en un calentamiento de la atmósfera. Se espera que las temperaturas máximas superen los 30 grados centígrados en numerosas capitales de provincia, especialmente en el cuadrante suroeste de la Península y en el valle del Ebro.

En el caso de las temperaturas mínimas, se prevén pocos cambios o algunos descensos locales en el noroeste peninsular. Sin embargo, en el resto del territorio se espera un aumento generalizado, lo que significa que las noches serán más cálidas de lo habitual.

El ascenso de las temperaturas máximas puede ser notable en el valle del Guadiana y en el sur de Galicia, donde se podrían alcanzar valores especialmente elevados. En Canarias, se prevé un ligero aumento de las temperaturas, aunque el archipiélago se mantendrá en general con un clima suave y agradable.

VIENTOS Y OTROS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS

En cuanto a los vientos, se espera que soplen flojos y de dirección variable en el interior peninsular. En los litorales del Mediterráneo y del suroeste, el viento será más intenso y en régimen de brisas, lo que contribuirá a mitigar el calor. En el Cantábrico y en Alborán, el viento soplará del este, así como en el Estrecho, donde no se descartan rachas muy fuertes.

La entrada de polvo en suspensión es otro fenómeno meteorológico previsto para este miércoles, especialmente en el extremo sur peninsular y las islas canarias más orientales.

En Canarias, el alisio será moderado, contribuyendo a mantener un clima agradable y a regular las temperaturas.