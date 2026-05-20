Nuevos horarios Mercadona junio desde el 1 de junio: esto es lo que cambia

Si eres de los que planifica la compra al minuto, atento: Mercadona estrena horarios a partir del 1 de junio. Y no es un rumor, lo ha confirmado la propia cadena y lo ha adelantado El Debate. Vamos a ver qué cambia, por qué justo ahora y, sobre todo, cómo te afecta en el día a día.

Qué cambiará a partir del 1 de junio

De momento no hay una lista oficial con todos los nuevos horarios tienda por tienda. Lo que sí sabemos es que el ajuste busca adaptarse a la temporada de verano, que es cuando los supermercados suelen alargar las persianas, sobre todo en zonas turísticas. En junio, con el buen tiempo y las horas extra de luz, muchos clientes estiran la jornada y hacen la compra más tarde. Así que la lógica dice que algunos Mercadona podrían ampliar su horario de cierre.

También es posible que algunas tiendas modifiquen la hora de apertura los sábados o los días festivos. El patrón habitual de Mercadona es abrir de 9:00 a 21:00, pero hay excepciones: en capitales como Madrid o Barcelona, muchas abren hasta las 21:30, y en zona de playa pueden echar el cierre incluso a las 22:00 en pleno agosto. El 1 de junio sería el primer paso para esos horarios extendidos de verano.

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Por qué justo ahora y no en mayo

La razón es puramente operativa. Mercadona suele ajustar sus horarios cuando arranca la temporada alta de consumo estival, que coincide con el fin del cole y la llegada del turismo. En junio, el flujo de clientes cambia: más compras por la tarde, más gente que sale de la oficina y pasa por el súper a última hora. De hecho, muchas cadenas como Lidl o Carrefour ya han ido moviendo sus cierres en las últimas semanas, así que Mercadona no hace más que subirse al carro.

Los carteles en los propios establecimientos serán la pista definitiva. La cadena acostumbra a colocar avisos en la entrada con los nuevos horarios al menos una semana antes, y también los actualiza en su web y en la app. Así que el mejor consejo es: consulta tu tienda favorita en la aplicación de Mercadona el mismo día 1 o, si puedes, el 31 de mayo por la noche. Ahí ya deberían aparecer los cambios.

¿Lío o ventaja? Lo que dice la experiencia de otros veranos

No es la primera vez que Mercadona retoca sus horarios por estas fechas. El año pasado, sin ir más lejos, muchas tiendas ampliaron el cierre media hora en junio y otra media en julio, y funcionó. Los clientes habituales se quejaron un par de días («aquí siempre cerraban a las nueve») y luego se adaptaron. La ventaja es clara: si vives en una zona con mucho turismo o tienes un horario laboral irregular, agradecerás ese margen extra para comprar fresco sin prisas.

El inconveniente, si lo hay, es que algunos trabajadores se van a encontrar turnos diferentes, pero la empresa suele negociar esas modificaciones con la plantilla. Para el consumidor, el cambio debería ser transparente más allá de tener que mirar el reloj la primera semana. Y si de verdad no quieres sorpresas, nada como hacer la compra online: el servicio a domicilio de Mercadona mantiene sus franjas independientemente del horario físico de la tienda.

Ya me contarás qué tal te va con los nuevos horarios. Si el Mercadona de tu barrio se convierte en el último refugio para comprar helado a las diez de la noche, no seré yo quien proteste.

🛒 Directo al grano

Entra en vigor: 1 de junio de 2026. Dónde consultarlo: en la web de Mercadona, la app o en los carteles de tu supermercado más cercano.