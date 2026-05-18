My Hero Academia estrena un especial de Eri sin Deku: 'I Am a Hero Too' llega el 3 de agosto

A ver, que levante la mano quien pensaba que My Hero Academia ya había cerrado del todo. Tras el epílogo ‘More’ y un cóctel de finales agridulces, ahora Bones nos suelta un especial como quien tira el bombazo en la sobremesa: ‘I am a hero too’ se estrena el 3 de agosto y, por primera vez, Deku no pinta nada. El foco es Eri, la niña que cargó con más trauma por minuto y que, ocho años después del desenlace, ya está en secundaria y busca su propio hueco como heroína.

El anuncio tiene un punto nostálgico y otro calculado. Es un one-shot animado, un único episodio que adapta el capítulo especial publicado por Kouhei Horikoshi tras el desenlace del manga. Aquí no hay League of Villains, ni All Might, no hay grandes combates: es pura construcción de personaje con Eri al frente, aprendiendo a sonreír de verdad, a pelear con sus dones y a vivir sin que la protejan todo el rato.

Eri toma el relevo, por fin

La serie siempre nos escupió tramas duras (maltrato infantil, la soledad del héroe, el peso del quirk), pero Eri condensó todo eso en un cuerpo diminuto y un cuerno que era una bomba. Ahora la vemos adolescente, con mochila al hombro y una idea clara: si Deku pudo ser héroe sin quirk al principio, ella puede con uno que le aterroriza. El episodio se desarrolla dentro de la misma línea temporal del epílogo extendido, así que no esperes un reboot ni una secuela. Es más bien una cápsula que te dice: “Eh, la vida sigue, y Eri también”.

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El detalle más jugoso es que Anime Expo 2026 proyectará el especial en julio, antes del estreno mundial. Los asistentes al pabellón de My Hero Academia lo verán en primicia; el resto de mortales tendremos que esperar al citado 3 de agosto, seguramente con un simulcast a las horas intempestivas que ya conocemos. La jugada de marketing es obvia, pero no deja de ser un caramelito para los fans que llevan años pidiendo más tiempo para Eri.

¿Cierre definitivo o trampolín disimulado?

Aquí empieza lo interesante. El one-shot editorial era un cierre en sí mismo, sin intención de convertirse en serie. Y aunque Bones ha demostrado que puede sacar películas originales (dos, de hecho), no parece que este especial vaya a abrir una nueva saga. Horikoshi ya está inmerso en un nuevo manga aún sin desvelar, y el estudio ha fichado IPs como ‘Marriagetoxin’ o ‘Yomi no Tsugai’ para los próximos años. Así que, salvo sorpresa, esto huele a punto final: el último regalo antes de que el anime pase a modo leyenda.

Pero uno nunca sabe. El precedente de Boruto o Dragon Ball Super demuestra que los universos shonen nunca se acaban del todo cuando hay potencial narrativo. Eri tiene carisma y su evolución de niña aterrada a futura heroína da para varios arcos, aunque sea en formato slice of life con peleas esporádicas. A mí, personalmente, me gustaría verla en una película al lado de los Deku y Bakugo adultos, pero eso es más deseo que rumor.

Lo que sí apunta la fuente original es que este capítulo animado será el último contenido canónico que veamos de My Hero Academia en una buena temporada. Así que toca saborearlo sin prisa, como quien escucha el tema oculto después del último track del disco.

El resumen para vagos (TL;DR)