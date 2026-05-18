La Coca‑Cola Light se agota: la crisis del aluminio la convierte en objeto de deseo y ritual viral entre la Gen Z

Pasear por el pasillo de los refrescos se ha convertido en una experiencia casi espiritual. La luz fría del lineal te revela una verdad incómoda: las latas plateadas de Coca-Cola Light brillan por su ausencia. Marea de botellas 'zero', de sabores exóticos, de kombuchas que prometen vida eterna... pero la Diet Coke, ese ritual de descanso que la Generación Z convirtió en 'cigarrillo de nevera', ha pasado a ser un objeto de coleccionista. Y la culpa no es de un cambio de tendencia: es de la guerra y del aluminio.

El renacer de un cadáver corporativo

Hace cinco años, las grandes marcas daban por muerta la palabra 'dieta'. Nadie en la Gen Z quiere estar a régimen, argumentaban. Y Coca-Cola volcaba su marketing en la Zero, cuyo crecimiento rozaba el 14% mientras la Light arañaba un triste 2%. Pero internet tiene sus propias reglas. A partir de 2023, una ola de creadores empezó a 'marinar' las latas y a grabar el sonido metálico al abrirlas con una devoción casi religiosa. Dua Lipa mezclándola con jugo de jalapeño fue solo la chispa.

El ritual se bautizó como fridge cigarette: el equivalente moderno a salir a fumar. Una excusa perfecta para levantarse del escritorio, imitar la chispa de un mechero con la anilla y regalarse un respiro entre reuniones y pantallas. La propia vicepresidenta de marketing de Coca-Cola, Sue Lynne Cha, reconoció el fenómeno y la marca inyectó 18 millones extra en publicidad entre memes y cortes con Kristen Wiig. De condenada a icono aspiracional.

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La guerra que te deja sin tu lata

Justo cuando la Coca-Cola Light se coronaba como el santo grial del autocuidado irónico, la realidad geopolítica le asestó un golpe que nadie vio venir. La Tercera Guerra del Golfo ha bloqueado las rutas marítimas de Oriente Medio, una región que concentra casi el 9% del suministro global de aluminio. El déficit acumulado supera ya los dos millones de toneladas y las fundiciones europeas trabajan bajo cláusulas de fuerza mayor. Sin aluminio, no hay latas.

En regiones donde la Light se vende exclusivamente en este formato, como la India, la bebida ha desaparecido. Emprendedores organizan fiestas clandestinas con entradas y sorteos para conseguir una sola lata. Lo que antes era un refresco de tres euros en el supermercado ahora cotiza en grupos de Telegram como si fuera una cripto reliquia. La tirania de la logística ha transformado el pasatiempo millennial en un bien de lujo.

El nihilismo estético y la nostalgia de los 2000

Y mientras los titulares médicos se cruzan advertencias sobre el aspartamo —un estudio en Cell Metabolism apunta a riesgos cardiovasculares en ratones, aunque la EFSA mantiene su seguridad—, los nuevos fieles de la Light se encogen de hombros. Es el giro más generacional de todo esto: frente a la cultura del bienestar que obsesionó a los millennials, la Gen Z abraza la lata como un vicio asequible y una nostalgia de los 2000 que reivindica los viejos estándares estéticos sin culpa. Como resumía Andrea Hernández, fundadora de Snaxshot, al New York Times: 'Ah, el aspartamo es malísimo para ti... me da absolutamente igual'.

Lo que nació como un producto dietético casi médico ha mutado en una declaración de principios. La icónica Coca-Cola Light sobrevive a las crisis de reputación, al arrinconamiento corporativo y ahora a una guerra que le niega las materias primas. Un placer culposo convertido en símbolo de estatus mientras el mundo se tambalea. Cosas que pasan en 2026. La escasez le ha dado más mística que cualquier campaña de publicidad.

El resumen para vagos (TL;DR)