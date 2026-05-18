Las New Balance RC56 llegan para hundir a las Samba: las llaman 'el Ferrari de las zapatillas'

Te lo digo yo, que llevo dos veranos viendo las mismas Adidas Samba en todos los pies del planeta. No es que no me gusten, pero hay un momento en que necesitas algo distinto. Pues bien, New Balance acaba de lanzar las RC56, unas zapatillas de piel roja que, sinceramente, dejan a las Samba a la altura del betún. Y no lo digo yo: las redes ya las llaman 'el Ferrari de las zapatillas'.

Qué hace únicas a las New Balance RC56 (más allá del color)

Estamos ante un diseño de perfil bajo fabricado con una base de malla ligera y flexible, pero vestida con una piel y un cuero brillante en rojo intenso. Los detalles plateados con formas curvas insinúan velocidad, igual que la carrocería de un Ferrari clásico. Es una zapatilla elegante, glamurosa y muy lujosa. Según ha mostrado la propia marca en sus redes, el acabado es impecable. Si esperabas gorpcore o las archiconocidas 530, olvídate: las RC56 van de otro rollo.

El combo ganador: rojo + azul cielo para un look de verano que arrasarás

El rojo es un color potente, pero combinado con prendas en azul cielo se suaviza y se vuelve increíblemente veraniego. Una camisa azul, un pantalón de lino en baby blue o incluso un vestido suelto en ese tono convierten las RC56 en el centro de atención sin resultar agresivas. Yo ya estoy fichando unos pantalones de lino de Zara en ese azul clarito para estrenarlas. La idea es jugar con el contraste: fuerza y calma en un mismo estilismo. Un puntazo.

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¿Merece la pena el hype o es fuego de artificio?

No nos vamos a engañar: las RC56 no son para todo el mundo. Son unas zapatillas statement, de las que piden protagonismo. Pero si te va el rollo y quieres salir del eterno binomio de deportivas blancas, son una pasada. La calidad de los materiales y el diseño atemporal las convierten en una inversión de estilo que amortizas cada verano. Comparadas con las Samba, ganan por goleada en sofisticación sin perder comodidad. Si las encuentras en tu número, no lo dudes.

🛒 Directo al grano

Precio: aún sin confirmación para España, se espera que ronden los 130-150 €. Fecha de lanzamiento: ya disponibles. Sección: en la web de New Balance y tiendas seleccionadas.