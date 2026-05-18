Adidas Barreda oferta: las zapatillas color latte están a 42,25 €, perfectas para tu look primaveral

Me he fijado en que los looks más elegantes de esta primavera tienen un denominador común: huyen del estruendo y se refugian en tonos neutros con mucha clase. Las Adidas Barreda en color latte lo entienden a la perfección.

Y lo mejor es que ahora mismo están rebajadas a 42,25 €, un precio que convierte este capricho en una compra casi inteligente. La semana pasada, Trendencias nos ponía sobre la pista: las Adidas Barreda están de oferta y su precio es una auténtica ganga. Porque si hay algo que me gusta es encontrar zapatillas que sirvan tanto para un plan relajado como para una cena con cierto rollo sin tener que cambiarme de calzado.

Por qué estas zapatillas son el secreto del estilo Old Money este año

El estilo Old Money no es solo llevar ropa cara: es dominar la combinación de tonos neutros y texturas sin esfuerzo aparente. Las Barreda, con su empeine de piel sintética y ante, encajan de maravilla en ese armario de básicos bien escogidos. Su color latte —un beige cálido que recuerda a la espuma del café— es lo bastante versátil para combinar con chinos, bermudas o incluso vaqueros blancos.

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Adidas ha sabido rescatar ese aire clásico que nunca falla. La silueta de estas zapatillas bebe directamente de los modelos más icónicos de la marca, pero con un giro más refinado y menos deportivo. Vamos, que son perfectas para ese look mediterráneo que triunfa en las terrazas de Formentera o en un paseo por el Born.

El detalle de la puntera en T que marca la diferencia (y cómo combinarlas)

Si te fijas en la zona delantera, verás una costura en forma de T que no es solo decorativa: remite al diseño de las zapatillas de tenis vintage de los años 70. Ese guiño retro le da un toque elegante sin necesidad de logos gigantes. La suela de goma resistente a la abrasión, además, aguanta caminatas largas sin perder tracción, así que no las guardes solo para los días de suela impoluta.

¿Con qué me las pongo? Fácil: unos pantalones chinos color arena de Mango, un polo de punto de Massimo Dutti en crudo y, si quieres un aire más relajado, una camisa boxy de Zara ligeramente oversize. El truco está en que el calzado no compita en color con el resto del look, sino que actúe como base neutra.

¿Merecen la pena por 42 euros? La opinión de quien ya las ha probado

He tenido la oportunidad de echarles un vistazo en tienda y tengo que reconocer que la relación calidad-precio es difícil de superar. La piel sintética no tiene el tacto de la piel genuina, pero se limpia con un paño húmedo y aguanta bien el uso diario. El ante en los refuerzos laterales aporta textura sin disparar el precio. No son unas zapatillas para hacer running, ni falta que hace: lo suyo es el día a día con estilo.

Si las comparamos con otras siluetas de la marca, como las Samba o las Gazelle, las Barreda juegan en una liga más discreta. Pesan poco, calzan fiel a la talla habitual y el diseño funciona tanto con calcetines invisibles como con medias altas blancas para un rollo más preppy. Personalmente, creo que se convertirán en un básico infalible de mi armario esta temporada.

🛒 Directo al grano

Precio: 42,25 € (rebajado). Fecha de la promo: disponible ahora en la web de Adidas y en tiendas seleccionadas; no hay fecha de finalización confirmada, así que mejor no dormirse. Sección donde encontrarlo: calzado casual o directamente buscando 'Barreda' en la web oficial.

Puedes verlas y comprarlas en la web oficial de Adidas.