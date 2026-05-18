Zegama Aizkorri 2026: Elhousine Elazzaoui, ganador por segundo año, y Merillas cuarto

Elhousine Elazzaoui se ha llevado la Zegama Aizkorri por segundo año consecutivo. El marroquí ha leído la carrera como un libro abierto y ha esperado su momento mientras otros se quemaban en la épica de la montaña vasca. En la meta, 3:45.07 en el crono y una sensación de que esto va a seguir dando que hablar.

Una carrera que ha tenido de todo menos aburrimiento

Rèmi Bonnet salió como un avión, tanto que se olvidó de que esto era una maratón de montaña y no un sprint. Se plantó en el Sancti Spiritu con una ventaja de cuatro minutos que parecía definitiva. Spoiler: no lo fue. El suizo, vigente campeón mundial del kilómetro vertical, se desfondó mediada la prueba y dejó su puesto de honor a los que venían por detrás.

Daniel Pattis y el propio Elazzaoui cazaron al italiano y se jugaron el triunfo. El marroquí aguantó con paciencia y en el tramo final metió un cambio de ritmo que dejó a Pattis sin respuesta. 20 segundos de diferencia en meta que saben a victoria inteligente.

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Jornet se despide del podio y Merillas se cuela cuarto

Killian Jornet, el hombre que ganaba hasta cuando respiraba, se quedó descolgado muy pronto. Ni las invocaciones a Aitor Karanka desde la grada de Zegama pudieron revivir al catalán. A más de una hora del final ya estaba fuera de juego, algo que no veíamos desde hace tiempo.

Manuel Merillas, de menos a más firmó un cuarto puesto que, oye, sabe a gloria. El leonés se quedó a un suspiro del podio que cerró el norteamericano Taylor Stack, pero la gesta española está ahí para quien la quiera ver.

Análisis: ¿se acaba la era Jornet en el trail?

Que Elazzaoui gane no es ninguna bomba; ya lo hizo en 2025 y llega fino como un cuchillo esta temporada. Lo que de verdad llama la atención es ver a Jornet tan lejos de los puestos de honor, sin excusa aparente. El trail running está cambiando de manos y corren aires nuevos. Hoy Zegama ha dictado sentencia: el marroquí es el presente y el futuro inmediato.

Habrá que ver qué pasa en las próximas citas, porque la montaña no entiende de nombres sino de piernas. Pero este 17 de mayo de 2026, en el barro de Gipuzkoa, ha quedado claro que hay relevo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)