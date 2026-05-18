Una broma de Michael Che sobre Michael Jackson en SNL incendia las redes

A ver, que alguien me explique cómo Michael Che sigue teniendo trabajo. El cómico de Saturday Night Live ha vuelto a hacer de las suyas en Weekend Update con un chiste sobre Michael Jackson que ha sido tachado de absolutamente todo: desde 'impactante' hasta 'desagradable', pasando por el clásico 'se ha pasado tres pueblos'. El clip está corriendo como la pólvora en X y, sinceramente, no sabemos si reírnos o escondernos debajo de la mesa.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un chiste de un cómico conocido en un programa de máxima audiencia que toca una figura legendaria y un tema espinoso. La mezcla perfecta para que el timeline arda durante, como mínimo, 48 horas. Preparaos para los hilos de opinión.

Lo que pasó exactamente en plató

Durante la última entrega del segmento Weekend Update, el presentador Michael Che soltó una broma que dejó al público con una mezcla de carcajada nerviosa y murmullo de incredulidad. Sin irnos por las ramas, el chiste giraba en torno a la figura de Michael Jackson y algunas de las polémicas que siempre sobrevolaron al artista. Juzga tú mismo:

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Colin Jost and Michael Che did their Joke Swap segment for the SNL Season 51 finale.



“I wanted to take a minute to tell everybody what I really think. Michael Jackson did nothing wrong! He was right to molest all those kids! And they were lucky…” pic.twitter.com/ZVFUwKAyX9 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 17, 2026

Che, que se ha caracterizado siempre por un humor punzante y sin anestesia, no se cortó ni un pelo. La broma era corta, directa, ​​y aterrizó como un jarro de agua fría. En el estudio se escuchó ese 'oooh' colectivo que solo aparece cuando un chiste cruza una línea muy fina. Y en redes, el estallido fue inmediato.

No es la primera vez que Che navega por aguas turbias en el show. Su estilo de comedia, que a menudo juega con la provocación, le ha valido tantos fans como detractores. Pero esta vez, al tocar a uno de los mitos de la música con una sombra tan alargada, la cosa ha cobrado una dimensión distinta.

Por qué la broma ​​ha dolido tanto

Aquí viene lo interesante. La reacción no es solo de 'qué mal gusto', sino que se ha abierto un debate generacional y cultural. Para muchos fans, Michael Jackson es una figura intocable y su legado musical está por encima de cualquier otra consideración. Un chiste así, viniendo de un humorista en un espacio de comedia, se percibe como un ataque gratuito a alguien que no se puede defender.

En la otra esquina del ring están quienes defienden que la comedia es justo para esto: para poner el dedo en la llaga y hablar de lo que nadie habla. Sea como sea, el debate ya está servido y el teléfono de incidencias de la NBC debe estar echando humo con las quejas de los espectadores.

El silencio de Che tras el programa ha sido sepulcral. Ni un tuit, ni un story. Mientras, el hashtag con su nombre escala posiciones y los tuiteros se han dividido en dos bandos irreconciliables. Como debe ser.

No ha sido la primera vez

Si echamos la vista atrás, Michael Che ya nos tiene curados de espanto. Su etapa en el Weekend Update ha estado salpicada de momentos tensos y chistes que provocan más muecas que risas. Recordamos aquella vez que bromeó sobre la vacuna del COVID, o sus constantes pullas a las celebridades más intocables de Hollywood. Es su sello, su marca de agua, y honestamente, también la razón por la que mucha gente sintoniza el programa para ver hasta dónde es capaz de llegar.

La diferencia ahora es el calibre del objetivo. No es lo mismo chinchar a una estrella del momento que remover el pasado de un icono como Michael Jackson. El debate sobre hasta dónde debe llegar la comedia está más vivo que nunca, y el límite, como casi siempre, lo ponen el público y el paso del tiempo. Lo que hace diez años era aplaudido, hoy puede ser cancelado en un suspiro.

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Lo que está claro es que esta polémica no se va a apagar rápido. Mientras los fans acérrimos del Rey del Pop preparan hilos con documentos judiciales y los cómicos defienden la libertad de expresión, el resto del mundo asiste al espectáculo con un cubo de palomitas. ¿Cuánto tardará Che en hablar? ¿Habrá disculpa pública o se reafirmará en su chiste? El próximo Weekend Update será, sin duda, el programa más esperado de la temporada.

El chisme en 3 claves (TL;DR)