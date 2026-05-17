Harry Styles arranca su gira 2026 en Ámsterdam con un setlist de infarto (y ya es viral en TikTok)

Harry Styles arrancó anoche su gira 2026 en Ámsterdam con un show que ya es viral en TikTok. El 'Together, Together Tour' empezó repartiendo drama, purpurina y un setlist de 22 canciones que mezcla sus últimos temas con clásicos y algún que otro guiño a los noventa.

El setlist que ya es meme (para bien)

Lo primero que llamó la atención fue el repertorio, porque no todos los días ves a un artista abrir con 'Are You Listening Yet?' y cerrar casi dos horas después con una versión extendida de 'As it Was'. Los fans no tardaron en recopilar las canciones en TikTok, y es que el tracklist mezclaba los singles recientes, los clásicos los mashups y alguna sorpresa. Y los datos de Setlist.fm confirman que el grueso del irregular 'Kiss All the Time. Disco Occasionally' estuvo presente, salvo un par de temas.

La verdadera fiesta llegó con los mashups: 'Taste Back' se fusionó con el clásico noventero 'Born Slippy' de Underworld y 'Treat People with Kindness' se convertía en 'This Must Be the Place' de Talking Heads, como si de un DJ set vintage se tratara. Mientras, los grandes éxitos de antaño ('Watermelon Sugar', 'Fine Line') hicieron su parte. Eso sí, algún que otro tema como 'Lights Up' o 'Late Night Talking' se cayó del mapa sin demasiada explicación.

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TikTok se frota las manos (y nosotros también)

El fenómeno visual no tardó en trasladarse a las redes. Los vídeos del arranque con Harry entrando en escena, la coreografía de 'Adore You' o el momento 'Aperture' bajo la bola de discoteca llenaron TikTok en minutos. Incluso la cuenta oficial de Variety compartió clips que acumulan millones de reproducciones. Y encima, los fans grabaron 'Golden' desde todos los ángulos posibles, así que si no estabas allí tienes material para un rato.

Harry, fiel a su estilo, corrió de punta a punta del escenario, tocó el piano, la guitarra, se cambió de atuendo varias veces y dejó un despliegue de color que ya es marca de la casa. El público neerlandés respondió a la altura: no hubo ni un solo segundo de silencio.

España, de momento, se queda mirando el cartel desde la barra

Lo que duele es que, mientras Países Bajos se llevaba esta fiesta, España ni siquiera figura en las fechas del 'Together, Together Tour'. De momento, solo hay paradas confirmadas en Europa central y Norteamérica. Puedes consultar el itinerario completo en su web oficial, pero no esperes milagros: la tradición de que las grandes giras pasen de largo por nuestro país sigue intacta.

Así que, por ahora, nos toca verlo en pantalla. Eso sí, con estos vídeos virales la espera se hace más llevadera. Y quién sabe, igual Harry se anima a añadir alguna fecha más adelante.

El resumen para vagos (TL;DR)