Florentino Pérez: el perfil que revela su rueda de prensa más extraña y su obsesión por la Superliga

Florentino Pérez no daba una rueda de prensa desde hacía once años. El pasado lunes rompió ese silencio y lo que soltó todavía se está comentando en todos los grupos de WhatsApp del madridismo.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Once años sin comparecer y de repente un monólogo de casi una hora con ataques a periodistas, una defensa cerrada de la Superliga y un punto de surrealismo que ni en el mejor culebrón. Si esto no es material para el prime time, que baje Florentino y lo vea.

La rueda de prensa que dejó a todos con la boca abierta

El presidente del Real Madrid se presentó sin guion y se enredó en un monólogo que muchos calificaron de absurdo. Despachó a los periodistas como si fueran empleados díscolos y demostró que cuando se trata de su club, el control absoluto es lo único que le importa.

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La comparecencia, la primera en más de una década, sirvió para que Florentino dejara claro que no soporta perder. Ni en los negocios ni en el fútbol. La Superliga es su gran criatura y no piensa enterrarla aunque UEFA y FIFA se le pongan en frente. Lo dijo sin tapujos: el proyecto sigue vivo porque él lo dice. Y punto.

La obsesión que no muere: por qué la Superliga es tan personal

La Superliga no es solo un plan de negocio. Para Florentino es la culminación de una forma de entender el fútbol como una empresa. Él mismo se reservó en su día la misión clave: la recalificación urbanística de la antigua Ciudad Deportiva que permitió sanear las cuentas del club. Esa jugada maestra, con el respaldo de Caja Madrid y de medio establishment, le enseñó que podía mover los hilos a su antojo. La Superliga es el siguiente paso lógico en su cabeza.

Pero el contexto ha cambiado. La pandemia aceleró las urgencias económicas de los grandes clubes, pero también despertó una oposición feroz de las aficiones. Florentino no parece registrarlo. Él sigue en su burbuja del palco del Bernabéu, donde se codea con políticos, banqueros y empresarios. Como dice alguien que lo conoce bien: “El palco es el equivalente actual de las cacerías de Franco”.

Por qué todo esto dice más de Florentino que cualquier junta de accionistas

La rueda de prensa del lunes no fue un arrebato de senilidad, como algunos apuntaron. Fue la versión más pura del empresario que se hizo a sí mismo comprando constructoras por una peseta y usando sus contactos políticos para crecer. Florentino Pérez es el hombre que fracasó en la política pero aprendió todas sus reglas. Ahora las aplica en el Real Madrid y en ACS con una mezcla de astucia y rencor.

Su obsesión por los periodistas “malos” —aquellos que no le bailan el agua— es legendaria. La pieza que inspira este artículo recuerda cómo ha forzado despidos y apartamientos de plumillas incómodos. Y sin embargo, cuando habla de fútbol, se transforma en un niño que adoraba a Di Stéfano. Esa dualidad explica mejor que nada por qué va a seguir en el cargo “ni a tiros”. Florentino no suelta el poder. El poder es él.

El chisme en 3 claves (TL;DR)