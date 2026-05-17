La rutina de ejercicio diario de Jane Fonda a los 87 años: fuerza, cardio y caminatas que no fallan

Reconócelo: a ti también te gustaría llegar a los 87 años con la energía de Jane Fonda. La actriz, que revolucionó el fitness en los ochenta con sus famosos vídeos de aeróbic, sigue en plena forma. Y no es casualidad.

El secreto de Jane Fonda a los 87 años que te hace replantearte todo

Jane Fonda ha demostrado que el ejercicio no es solo cosa de jóvenes. A sus 87 años, la actriz mantiene una disciplina diaria que ya quisieran muchos veinteañeros. Según ha contado en una entrevista recogida por Trendencias, se levanta a las 5:30 de la mañana y todos los días hace deporte. Sin excusas.

Su rutina actual es una versión más pausada de lo que hacía en los años ochenta. «Básicamente hago todo lo que hacía antes, solo que más despacio», explica. Ahora alterna el trabajo de fuerza para la parte superior e inferior del cuerpo, combina cardio suave y camina al aire libre. Nada de maratones ni sesiones interminables.

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Así es su rutina diaria: fuerza, cardio y caminatas sin prisas

Jane Fonda estructura su semana para no caer en la monotonía. Un día se centra en brazos, al siguiente en piernas, y todos los días busca una forma de hacer ejercicio cardiovascular. Antes era corredora, pero ahora disfruta mucho más de caminar por el bosque y de subir y bajar colinas. «Me encanta estar al aire libre», confiesa.

La clave, según ella, está en variar y en no forzar las articulaciones. No se trata de machacarse, sino de mantenerse ágil y fuerte. Y, sobre todo, de convertir el movimiento en un hábito tan natural como lavarse los dientes. De hecho, la actriz asegura que ponerse las mallas y entrenar no le cuesta nada porque lleva haciéndolo desde joven.

Incluso ha vuelto a recrear sus míticos ejercicios de los ochenta en una colaboración con una app de fitness. Si quieres verla en acción, puedes seguir su día a día en el perfil oficial de Jane Fonda en Instagram, donde comparte su vitalidad y sus proyectos.

La lección de oro: el fitness no tiene fecha de caducidad

Hubo un tiempo en el que el gimnasio parecía territorio exclusivo de cuerpos jóvenes y musculados. Jane Fonda llegó en los ochenta para romper ese molde y ahora, con 87 años, vuelve a demostrar que eso de «ya soy mayor para hacer ejercicio» es un mito como una catedral. La vimos hace unos días en el Festival de Cannes 2026, radiante y llena de vitalidad. No piensa jubilarse.

Yo creo que su filosofía nos da una lección que va más allá del gimnasio. No hace falta correr un maratón ni levantar pesas como un culturista. Lo importante es moverse cada día a tu ritmo, sin pausa y sin prisas. Jane Fonda lo resume perfectamente: fuerza, cardio y caminatas. Simple, pero efectivo.

Así que la próxima vez que te dé pereza salir a andar, acuérdate de esta mujer. Si ella puede a sus 87 años, tú también. No digo más.

🧠 Para soltarlo en la cena

El entrenamiento diario constante es más importante que la intensidad.