Elvira Lindo (64 años) revela su rutina diaria: paseos, pilates y gimnasio sin obsesión

No sé tú, pero a mí con esto de cumplir años me entra la pereza máxima con el gimnasio. Y eso que sé que tengo que moverme. Elvira Lindo, la escritora de 64 años, me ha convencido de que no hace falta sudar la gota gorda para mantenerse en forma. Su rutina diaria es tan sencilla y llevadera que parece mentira que la ciencia la respalde tanto.

La rutina matinal que Elvira Lindo defiende a capa y espada

En una entrevista reciente, la autora de Manolito Gafotas confesó que sus mañanas arrancan sin prisas: "Me gusta levantarme tranquilamente por la mañana, dar un paseo por el Retiro, pasar por mis tiendas del barrio, y luego voy andando a la radio". Luego añade, como quien no quiere la cosa: "Hago pilates y a veces voy a la sala de fitness".

Lo que parece una declaración de andar por casa es, en realidad, un plan de actividad física avalado por décadas de estudios. Sin obsesionarse, Lindo incorpora caminatas diarias, ejercicios de movilidad y trabajo de fuerza dos o tres veces por semana. Vamos, justo lo que recomiendan los expertos para mantener el cuerpo en marcha pasados los 60 sin sentirse un atleta profesional.

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Lo que dice Harvard sobre caminar (y por qué lo de Elvira no es una tontería)

Camino al Retiro, vuelta de la radio, recados por el barrio… Elvira Lindo acumula minutos de marcha sin pensarlo. Y la ciencia le da toda la razón. Según la Universidad de Harvard, bastan 15 minutos diarios de caminata para reducir el riesgo cardiovascular, controlar el peso y mejorar el estado de ánimo.

Un estudio de Jama Cardiology añade otro dato contundente: las personas que pasan más de 8 horas sentadas tienen hasta un 50 % más de riesgo de infarto o insuficiencia cardíaca que quienes no llegan a 4. Es decir, el simple gesto de levantarte y moverte a lo largo del día ya suma papeletas para vivir más y mejor. Incluso se ha visto que entre 9.000 y 10.000 pasos diarios pueden reducir la mortalidad un 39 %. Casi nada.

El combo de pilates y fuerza que completa el círculo

Pero caminar no basta. A partir de los 50, y sobre todo en mujeres que atraviesan la menopausia, el músculo se pierde a un ritmo que asusta. Por eso Elvira Lindo añade pilates y sesiones de sala de fitness. No busca marcas ni músculos de acero: solo mantener la funcionalidad y evitar el deterioro.

Felipe Isidro, catedrático de Ejercicio Físico, es tajante: "Hay que hacer sí o sí fuerza y, si es posible, también cardiorrespiratorio y movilidad articular. A partir de los 60, la fuerza se convierte en algo fundamental". Con 30 minutos dos o tres veces por semana, ya notarás cambios. El pilates, por su parte, cuida la espalda y las articulaciones sin castigar rodillas ni caderas. Una combinación redonda que, sin dramas, te mantiene en forma para seguir yendo al teatro, viajar o jugar con los nietos.

🧠 Para soltarlo en la cena

Moverse un poco cada día retrasa el reloj del envejecimiento.