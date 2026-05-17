He encontrado las alpargatas barefoot de Toni Pons en color banana: comodidad y estilo por 125€

Reconócelo, encontrar un zapato que sea bonito y no te destroce los pies es como buscar un unicornio. Por eso, en cuanto vi estas alpargatas barefoot de Toni Pons, supe que teníamos que hablar. Se llaman Toni Pons x Ohne, están hechas en España y tienen un color amarillo mantequilla que es pura vitamina para cualquier look de primavera-verano 2026.

Qué las hace diferentes (y por qué no son unas alpargatas cualquiera)

Lo primero: son calzado barefoot de verdad, no una tendencia vacía. Respetan la forma natural del pie y te dan una sensación de libertad que, te lo juro, se nota desde el minuto uno. La parte superior es de algodón, con una plantilla súper acolchada que abraza la pisada sin apretar. La suela de yute y la base antideslizante hacen que el pie vaya sujeto pero libre, perfecto para caminar por ciudad o para una terraza larga.

Miden lo justo: ni parecen zapatillas de payaso ni te comprimen los dedos. Son elegantes dentro de su rollo relajado. Y sí, se nota que alguien ha pensado en nosotras cuando diseñó la horma.

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El color banana que lo peta este verano (y cómo combinarlo sin miedo)

No es un amarillo chillón, es un tono mantequilla suave que pega con absolutamente todo. La propia Toni Pons las tiene en naranja, blanco, marrón… pero la versión banana es la que está arrasando. Combínalas con un pantalón de lino crudo y una camisa blanca y tienes el uniforme de la temporada. O con un vestido estampado de flores pequeñas, como el que lució Chiara Ferragni hace unos días, y el resultado es igual de impecable.

Las fotos no engañan: quedan bien con vaqueros, con faldas midi, con todo. Yo ya me estoy viendo con ellas puestas hasta octubre.

125 euros: ¿merece la pena? Mi opinión sin filtros

No te voy a engañar, 125 euros no es un capricho de una tarde. Pero aquí no hablamos de unas alpargatas de usar y tirar: es calzado barefoot de calidad, fabricado en España y con materiales que aguantan. Si eres de las que valora que el pie no acabe molido después de un día entero de pie, la inversión tiene sentido. Además, el diseño es atemporal y el color tan versátil que amortizas el precio con cuatro looks distintos en una semana. Eso sí, están disponibles en la web oficial de Toni Pons y, como no son una edición limitada, de momento no hay que pegarse por ellas. Pero yo no me dormiría: el calzado barefoot bonito vuela.

🛒 Directo al grano

Precio: 125 €. Disponible todo el año en la web de Toni Pons. Sección: colección Toni Pons x Ohne. Envío gratis a partir de X importe (consulta condiciones en su web).