21 recetas de pasta italiana fáciles y variadas para no aburrirte nunca en la cocina

Reconócelo, a ti también te pasa: los macarrones con tomate y atún los tienes más que vistos, y aunque un buen plato de carbonara te alegra la semana, cuando llevas tres meses repitiendo las mismas recetas de pasta italiana empiezas a mirar la cocina con pereza. He estado ahí, y por eso he buceado entre las recetas que ha recopilado Trendencias con 21 ideas para que no vuelvas a aburrirte jamás delante de un plato de pasta.

Y no, no necesitas un ultramarinos gourmet ni pasarte la tarde cocinando. Con lata de tomate, un trozo de panceta, algo de queso que tengas por la nevera y cuatro especias tienes la mitad del trabajo hecho. Vamos al lío.

Recetas de batalla para el día que no te apetece ni encender la vitro

La penne all'Arrabbiata es salvavidas: en 20 minutos la tienes lista. Solo necesitas una lata de tomate, un par de ajos, panceta y un toque de guindilla para ese punto picantón que te despierta el paladar. Y si aún te da más pereza, la pasta cacio e pepe es el Santo Grial: queso y pimienta, punto. Eso sí, el queso tiene que ser fundente pero no en exceso; si te pasas de calor, se corta y adiós cremosidad.

Publicidad

La pasta con mantequilla tostada es otra de esas recetas que parecen magia negra y solo llevan tres cosas. El truco está en dorar la mantequilla hasta que huela a avellana. Suena a receta de restaurante de 20 euros y te cuesta menos de 2.

Cuando quieres viajar a Italia sin salir de casa

Si lo que te apetece es un viaje de los que se hacen sin moverte del sofá, la pasta alla Norma te planta directamente en Sicilia. Lleva berenjena frita, tomate y un toque de ricotta salada —que puedes cambiar por parmesano sin miedo—. Es de esas recetas que parecen de postín pero las bordas con los ojos cerrados.

La amatriciana es otro clásico del Lacio, con una salsa de tomate, panceta y guindilla que te hará quedar como un chef. Y para un día de esos en los que quieres sorprender a alguien sin volverte loca, la lasaña de pescado y marisco (pulpo, gambones, calamares...) es el golpe de efecto definitivo. Sí, es más laboriosa, pero el resultado es de 'para esto hemos venido'.

El error más tonto que te arruina el plato de pasta (y cómo evitarlo)

Una pifia que he cometido mil veces: no guardar el agua de cocción de la pasta. Ese agua con almidón es la clave para que la salsa se ligue y no quede seca y apelmazada. Reserva un vaso antes de escurrir y añádelo a la sartén de la salsa; notarás la diferencia.

Otro fallo típico: echar la guindilla en aceite demasiado caliente y que se queme. La cocina italiana es sutil: dora el ajo con calma y añade la cayena fuera del fuego si no quieres un ardor de garganta. Y por último, nunca agolpes la pasta en una sartén diminuta; mejor hacer tandas cortas y que cada pieza se impregne bien de salsa.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 15-20 minutos (para la receta más rápida). Nivel de dificultad: fácil. Un consejo extra: si haces la cacio e pepe, añade el queso parmesano recién rallado con la pasta ya fuera del fuego y un chorrito del agua de cocción, removiendo con energía hasta conseguir una crema sedosa.