RTVE no emite Eurovisión y lo sustituye por un rotundo mensaje de apoyo a Gaza

RTVE ha decidido plantar a Eurovisión este año y, en lugar de la gala, ha plantado un mensaje en el arranque del Telediario que ya está corriendo como la pólvora por las redes. La tele pública ha optado por por un giro de guion inesperado: abrir el informativo del sábado con un rótulo de apoyo a Palestina y no con la conexión en directo al festival que todo el mundo esperaba.

La cosa no es nueva. Hace meses que la corporación anunció su renuncia a participar y emitir el certamen por la presencia de Israel, siguiendo la línea marcada desde el Gobierno. Pero ver el mensaje impreso en pantalla justo a las nueve de la noche ha sido otro nivel.

El zasca en prime time que ha pillado a todos con el sofá a medio preparar

El Telediario del sábado a las 21:00 arrancó con un rótulo en español e inglés que decía algo así como: "El festival de Eurovisión es un concurso, pero los derechos humanos no lo son. No hay espacio para indiferencia. Paz y Justicia para Palestina". Un mensaje directo, sin filtros y con toda la carga política que un festival de la canción normalmente intenta esquivar.

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La decisión editorial de abrir con esto, además, ha sido el primer plato informativo de la noche, por delante incluso de las elecciones autonómicas en Andalucía. Prioridades.

Por qué España y otros países se han borrado del mapa eurovisivo

RTVE no es la única cadena que ha dado la espalda al festival este año. Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos también han dicho 'no, gracias', sumándose a un boicot que ha puesto patas arriba la edición. La excusa oficial de todos es la intervención militar israelí en Gaza, aunque a nadie se le escapa que el festival siempre ha tratado de mantenerse al margen de las guerras. Hasta ahora.

Para los eurofans más acérrimos, el drama es doble: no solo no pueden verlo en La 1, sino que España ni siquiera participa. Eso sí, el concurso se puede seguir a través del canal oficial de Eurovisión en YouTube, y nuestro televoto sigue contando en el apartado de 'votos del resto del mundo'. Un consuelo menor.

¿Eurovisión politizado o simple postureo?

El movimiento de RTVE ha reabierto un debate viejo: ¿debe un ente público entrar en el jardín geopolítico a costa de un espectáculo musical? Hay quien aplaude la valentía de la cadena por usar el prime time para un mensaje humanitario, y hay quien acusa al Gobierno de instrumentalizar la televisión de todos.

Mientras tanto, las redes arden con el #Eurovision2026 y el #FreePalestine peleando por el trending topic. El dato curioso: en los dos años anteriores, la canción más votada por el público español fue, precisamente, la de Israel. La misma de siempre.

El chisme en 3 claves (TL;DR)